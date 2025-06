Në një intervistë ekskluzive për Euronews në Greqi, Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Igli Hasani, ka theksuar rëndësinë e reformës gjyqësore si një prej hapave më të rëndësishëm që ka ndërmarrë vendi në rrugën e tij drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

Sipas Hasanit, reforma ka qenë një pikë kyçe për ndërtimin e besimit të qytetarëve shqiptarë dhe se është një shembull i rëndësishëm për vendet e tjera të Ballkanit.

Duke folur për angazhimin e Shqipërisë për të përfunduar negociatat teknike deri në vitin 2027 dhe për të arritur anëtarësimin në BE deri në vitin 2030, Hasani nënvizoi konsensusin e gjerë që ekziston në Shqipëri për procesin e integrimit.

Gjatë vizitës së tij në Greqi, Hasani e theksoi rëndësinë e marrëdhënieve të ngushta dhe pozitive me shtetin fqinj, duke theksuar se është e domosdoshme që të kalohen mbi sfidat e kaluara dhe të forcohen bashkëpunimet mes dy vendeve.

“Reforma gjyqësore ka qenë gurthemeli në ndryshimin e të gjithë perceptimit të realiteteve me të cilat përballemi. Reforma gjyqësore i ka sjellë shpresë popullit tonë. Reforma gjyqësore ka krijuar mjedisin e nevojshëm për investime të vazhdueshme në një vend që nuk kishte bërë ndonjë reformë të rëndësishme si kjo që nga pavarësia e tij”, thotë Igli Hasani për euronews, duke theksuar se “me reformën gjyqësore, ne jemi i vetmi vend kandidat që ka krijuar një mekanizëm të tillë të kësaj klase të re gjyqtarësh dhe prokurorësh, të cilët shpresojmë se do të japin një shembull të mirë për të tjerët. Qëllimi ynë është të vazhdojmë këto reforma, iniciativa kundër korrupsionit duhet të jetë në thelb të punës sonë dhe mezi pres që parlamenti i ri që doli nga zgjedhjet dy javë më parë në Shqipëri të vazhdojë këto reforma.”

Shqipëria aspiron të përfundojë negociatat teknike deri në vitin 2027, të pasuara nga negociatat politike dhe të bëhet anëtare e plotë e BE-së në vitin 2030.

Duke folur për euronews, ai thotë gjithashtu se në vendin e tij ka konsensus të gjerë për reformat që janë duke u zhvilluar, si nga ana e qytetarëve ashtu edhe nga sistemi politik.

“93 deri në 95% e shqiptarëve besojnë në rrugën e vendit tonë drejt Bashkimit Evropian si një rrugë pozitive. Unë them 93 deri në 95%, varësisht nga kompania e sondazheve. Në Shqipëri, nuk ka të zgjedhur në parlament ose në qeveritë lokale që nuk mendojnë në këtë mënyrë. Ne kemi konsensus të plotë. I vetmi presion që kemi nga opozita është të bëjmë më shumë dhe ta bëjmë më shpejt, gjë që po e bëjmë. Ne jemi një nga ato përvoja unike ku ka konsensus të gjerë në të gjithë spektrin politik dhe shumica absolute e popullit është për anëtarësim në BE”, thekson z. Hasani.

Pas një periudhe dyvjeçare të trazuar për shkak të çështjes Beleris, Athina dhe Tirana u zotuan të forcojnë marrëdhëniet e tyre dypalëshe gjatë vizitës së Ministrit të ri të Jashtëm të fqinjit, Igli Hasani, në Athinë, dy javë pas zgjedhjeve në Shqipëri dhe rinovimit të mandatit të Edi Ramës. Gjatë deklaratave të përbashkëta në Ministrinë e Jashtme, Giorgos Gerapetritis tha se “hijet që kanë tronditur marrëdhëniet e dy vendeve duhet të zhduken”.

“Marrëdhëniet greko-shqiptare janë shumë të rëndësishme. Ne jemi dy vende, dy popuj, dy shoqëri që kanë jetuar për shekuj, madje mijëvjeçarë, pranë njëri-tjetrit. Dhe ne duhet ta kultivojmë këtë marrëdhënie në një mënyrë pozitive. Dhe jam vërtet i lumtur që kam një homolog që është i përkushtuar për këtë, që është i gatshëm ta bëjë këtë. Dhe, ne jemi dy ministra që do të përmbushin mundësinë e të paturit dhe vazhdimit të axhendës pozitive midis dy vendeve tona vëllazërore. Ne kemi kaluar shumë vështirësi në të kaluarën, jo vështirësi midis nesh, por së bashku. Dhe të gjitha sfidat e së kaluarës tani duhet të bëhen mundësi që do të sjellin perspektivat e angazhimit tonë në të njëjtin drejtim, pra, Shqipëria, me Greqinë që është anëtare e së njëjtës familje”, thekson z. Hasani.