Ministri i Mbrojtjes së Greqisë, Nikos Dendias, ka takuar kryeministrin Edi Rama në Tiranë, teksa diskutimet do të vijojnë sërish.
Dendias dhe Rama do t’i vijojnë diskutimet në një drekë pune.
Ndërkohë mediat greke po i kushtojnë vëmendje të veçantë vizitës së ministrit grek të Mbrojtjes, Nikos Dhendias, në Tiranë.
Në axhendën zyrtare, janë takimet me homologun shqiptar Ermal Nufi, me kryeministrin Edi Rama dhe me Kryepeshkopin e Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Imzot Joanin.
Në qendër të diskutimeve pritet të jenë bashkëpunimi ushtarak në kuadër të NATO-s, siguria rajonale dhe zhvillimet në Ballkanin Perëndimor.
Megjithatë, shumica e analistëve vlerësojnë se rëndësia e kësaj vizite shkon përtej çështjeve të zakonshme greko-shqiptare dhe lidhet kryesisht me ekuilibrat gjeopolitikë në rajon. Sipas këtyre vlerësimeve, vizita ka të bëjë kryesisht me katër faktorë: Rëndësinë në rritje të Ballkanit Perëndimor për NATO-n dhe SHBA, në një periudhë kur rajoni konsiderohet me rëndësi strategjike për stabilitetin e Evropës Juglindore.
Përforcimin e pranisë perëndimore në rajon, përballë ndikimit në rritje të aktorëve të tjerë si Rusia dhe veçanërisht Turqia. Përpjekjen e Greqisë për të luajtur një rol më aktiv në Ballkan, duke u paraqitur si një partner kyç i Bashkimit Evropian dhe NATO-s në proceset rajonale.
Nevojën për koordinim më të ngushtë mes vendeve aleate, në një kohë kur lufta në Ukrainë, tensionet në Lindjen e Mesme dhe sfidat e sigurisë po ndikojnë drejtpërdrejt edhe në Ballkan.
Burime diplomatike vlerësojnë se nga kjo vizitë nuk priten zgjidhje konkrete për çështje të hapura si kufizimi i zonave detare, Gjykata e Hagës apo temat e tjera të ndjeshme në marrëdhëniet mes dy vendeve pasi këto janë kryesisht në kompetencën e diplomacisë dhe ministrive të jashtme.
Në të njëjtën ditë, në Athinë, ministri i Jashtëm i Greqisë, Giorgos Gerapetritis, ka thirrur mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Politikës së Jashtme, me temë të vetme zhvillimet në Ballkanin Perëndimor.
Në thelb, mesazhi që përcillet është se Greqia, NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara po ndjekin me interes të shtuar zhvillimet në Ballkanin Perëndimor dhe synojnë të ruajnë stabilitetin e rajonit brenda kuadrit euroatlantik. Për këtë arsye, vizita e Dhendiasit shihet më shumë si një lëvizje me peshë strategjike dhe rajonale sesa si një vizitë e fokusuar vetëm në marrëdhëniet dypalëshe mes Greqisë dhe Shqipërisë.
