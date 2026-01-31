Ditën e sotme u nda nga jeta aktori i famshëm i njohur për rolin e tij te filmi “Vdekja e Kalit” Fitim Makashi.
Ai ishte dhe babai i këngëtarit Redon Makashi. Ngushëllimet e veta i ka shprehur dhe ministri për kulturën Blendi Gonxhja
Më poshtë postimi i plotë:
“Një tjetër yll i teatrit dhe kinematografisë shqiptare u nda sot nga jeta.
Fitim Makashi, aktor, pedagog dhe emër i paharruar i skenës dhe ekranit, i dha artit shqiptar më shumë se tri dekada përkushtim, pasion dhe shpirt.
Ai la gjurmë në skenë me role si Pedagogu në “Pas provimit të dytë”, Beni në “Vdekja e një komisioneri”, Bedriu në “Dritat e skenës” dhe Filipoviç në “Inspektori”.
Në kinematografi u bë pjesë e filmave që sot janë klasikë:
“Nga mesi i errësirës”, “Duel i heshtur”, “Prita”, “Njesiti gueril”, “Ndërgjegjia”, “Larg barbarëve”, “Shpella e piratëve”, “Vdekja e kalit”, “Tre njerëz me guna”, “Gjurmë në kaltërsi”, “Intendenti”, “Ilegalët”, “Rrugicat që kërkonin diell”.
U prehtë në paqe.” – shkruan Gonxhja në fb.
