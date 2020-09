Ministri Çuçi i përgjigjet Metës për akuzat ndaj bujqësisë: Ka zgjedhur të bëjë fushatë me postin!

Ministri i Bujqësisë, Blendi Çuçi i është përgjigjur Ilir Metës i cili pak orë më parë ngriti shqetësimin mbi braktisjen prej 2017 të bujqësisë dhe blegtorisë duke shpopulluar zonat rurale.

Çuçi thotë se Meta po bën fushatë me postin e tij, teksa i kujton se kur ishte zv/kryeministër në qeverinë Berisha vetëm 202 milionë lekë shkonin për blegtorinë.

Po ashtu Çuçi i përmend se deri në 2017 kur ministrinë e kishte LSI numri i përfutiesve zbriti nga 2178 fermerë në 2021 në 844 pas 5 vitesh.

Ndërkohë Çuçi thekson se sot 3754 fermerë përfitojnë nga buxheti i shtetit, dhe në dispozicion janë 727 milionë lekë.

Sipas tij këto fakte refuzon t’i shohë Presidenti i cili është vetë në ‘rënie të lirë’ që po bën udhëheqësin e dëshpëruar të opozitës.

REAGIMI NGA BLEDI ÇUÇI

Kreu i shtetit që ka zgjedhur të bëjë fushatë me postin e Presidentit në shkelje të hapur të Kushtetutës edhe sot kur foli për blegtorinë thotë të pavërteta.❌ Kur ai ishte zëvendës i qeverisë së Saliut në vitin 2012, nga buxheti i shtetit mbështetja për blegtorinë ishte vetëm 202 milionë lekë dhe numri i përfituesve 2178 fermerë.👉 Kur partia e tij la drejtimin e Ministrisë së Bujqësisë në vitin 2017 numri i përfituesve zbriti frikshëm në vetëm 844 fermerë. 👎 Numri më i madh i përfituesve ka qenë në tri vitet e fundit, duke arritur në 3754 fermerë në vitin 2020 me një buxhet plot 727 milionë lekë.✅ Në këtë vit masa e përfitimit është më e madhja për krerë, krahasuar me vitet e mëparshme.👏 Po kështu, edhe numri i përfituesve dhe fondi i përdorur është më i madhi në gjithë periudhën (2012-2020).✍ Nga Skemat Kombëtare për periudhën 2017-2020 kanë përfituar drejtpërdrejt 13800 fermerë dhe agrobiznese nga masat mbështetëse direkte dhe projekte investimesh me një fond të përdorur prej rreth 3.5 miliardë lekësh. ➡️ Kurrë më parë s’ka pasur një mbështetje të tillë për bujqësinë në tërësi dhe sektorin e blegtorisë. 🐑🐐🐏🐄 Kemi nisur ndërkohë reformimin e Shërbimit Veterinar, i cili mori një goditje fatale në vitet kur partia e Presidentit drejtonte Ministrinë e Bujqësisë.😟 Fermerët do të përfitojnë vaksinim dhe matrikullim falas për kafshët blegtorale dhe do të mbulohet me shërbim i gjithë territori i vendit. 👍Faktet që kreu i shtetit refuzon t’i shikojë, dëshmojnë se në “rënie të lirë” nuk është bujqësia, por vetë Presidenti që ka braktisur rolin kushtetues për të bërë udhëheqësin e dëshpëruar të opozitës pa shpresë.