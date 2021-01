Ministri Ahmetaj deklaron: Sot janë 860 familje në çadra, deri në verën e 2022 i fshijmë të gjitha dëmet e tërmetit

Ministri i Rindërtimit, Arben Ahmetaj i ftuar në emisionin ‘’Kjo Javë’’ të Nisida Tufës në News24 ka folur për procesin e rikthimit të qytetarëve në banesa të reja.

Referuar shifrave, Ahmetaj thotë se momentalisht vetëm 860 familje kanë mbetur në çadra ndërkohë që në dhjetor 2019 ishin 11 mijë të tilla, teksa premton sërish se asnjë nuk do të ngelet pa shtëpi.

Gjithashtu Ahmetaj garanton edhe se deri në verën e 2022, në rast se PS vijon të mbetet në qeveri nuk do të ketë më asnjë shenjë të tërmetit, pra që do të fshihen të gjitha dëmet.

Nisida Tufa: Z.Ahmetaj , e kemi parë që çdo ditë bashkë me kryeministrin Rama jeni në inspektime punimesh për zonat që u dëmtuan rëndë nga tërmeti.

Pyetja: Deri tani cilat janë rezultatet e Rindërtimit ?

Arben Ahmetaj: Siç e keni parë edhe vetë , në fakt televizioni juaj ka ndjekur edhe punën në terren, për të qenë edhe korrekt me punën që keni bërë për të verifikuar të gjitha ato që ne prezantojmë apo inspektojmë në terren , punë publike për të fshirë gjithë pasojat e tërmetit , mendoj që ky është procesi dhe programi me shpejtësinë më të madhe krahasuar me çfarëdo lloj projekti dhe programi tjetër publik.

Mos harroni që kjo që ndodhi me rindërtimin është le të themi e paprecedentë , nuk është se ka ndodhur përpara ku të gjithë ne të kopjonim perse një proces të bërë dikur dhe në traditë të ndiqnim të njëjtën rrugë . U bënë nga e para .

Ligji nga e para , numërimi dëmeve, konkluzionet nga e para , u verifikuan dëmet shtëpi më shtëpi dhe jo në një korsi , jo nga një burim por nga më shumë se një burim, pra në njërën anë njësia vendore dhe ne anën tjetër instituti i ndërtimit dhe më pas u bënë projektet e shtëpive , u bënë projektet e pallateve , u bënë projektet e infrastrukturës , projektet e shkollave , gjthë procesi i vlerësimit të granteve .

E mbani mënd në janar , ose diku në shkurt vitin e kaluar kur ne prezantuam aplikacionin shtëpia ime

Nisida Tufa: Po

Arben Ahmetaj: Aplikacioni shtëpia ime i ftonte të gjithë të dëmtuarit , familjet e dëmtuara nga tërmeti që të aplikonin , por për një televizion dinjitoz si ky i juaji , do ishte jo vetëm kuriozitet por edhe korrektesë të shikonte çfarë ka ndodhur atëherë dhe çfarë ka ndodhur tani.

Kanë aplikuar të gjitha familjet e dëmtuara dhe sot janë shpërndarë mbi 10 miliardë lekë grante , duke futur edhe ato të ambienteve të përbashkëta ka shkuar shpërndarja mbi 120 milion dollar ose 12 miliardë

Pyetja: Po a eci gjithçka sipas planit Z.Ahmetaj ? Ka patur edhe pakënaqësi , ka patur ankesa pikërisht në këto aplikime që ju thoni ?

Arben Ahmetaj: Ka një sistem shumë interesant , korrekt edhe ligjor edhe të adresimit të ankesave . Kur ka ankesë shkon , pra iu është dhënë e drejta qytetarit , familjes me ligj që të bëjë ankesën në bashki , në njësinë vendore dhe ndërkohë ato familje kanë të drejtë që të marrin nëse nuk iu pëlqen vlerësimi qe iu është bërë nëpërmjet korsive të ligjit dhe me vlerësimin e institutit të ndërtimit , mund të mare inxhinierë të licencuar vetë , ta ribëjë vlerësimin dhe ndërkohë në finale është instituti që jep vlerësimin final që po ky është vlerësimi ose jo ky nuk është vlerësimi . Opinionin final e jep instituti i ndërtimit .

Sigurisht që në një proces kaq shumë familje të përfshira mund të ketë tek-tuk problematika por unë ja u them me bindje që procesi ka qene shumë transparent , unë e kam ndarë me të gjithë donatorët gjithashtu , madje bashkë kemi krijuar edhe një sekretariat ekzekutive transparencë që ndjek në mënyrë të vazhdueshme të gjitha vendimet që ne marrim në mënyrë kolegjiale pastaj ato që bëjnë njësite zbatuese , por unë po kthehem tek pyetja juaj :

Unë me kënaqësi them që procesi në tërësinë e vet ka qenë shumë transparent dhe ka pasur shumë pak ankesa , por shumë pak ankesa dhe të gjitha ankesat i janë adresuar me durim dhe me korrektesë .

Nisida Tufa: E qartë

Pyetja: Po këto denoncimet qe vijnë nga opozita Z. Ahmetaj , janë ish deputetë të ndryshëm të partisë demokratike që shkojnë në banorë , në shtëpi të ndryshme , madje sjellin edhe pamjet nga banesa , nga vendi ngjarjes ku janë , dhe ankesat përkatëse . Si i shihni këto ? Sepse edhe kjo le të themi në thonjëza është një zyrë më vete ankesash . E shihni me prioritet këtë pjesë ?

Arben Ahmetaj: Domosdo . Çdo ankesë pavarësisht nga vjen , në respekt të qëllimit të mirë apo në vëmëndje të qëllimit politik që mund të ketë opozita , është detyra jonë , detyra ime që ti adresoj të gjitha ato , dhe po ta shohësh unë kam relatuar dhe në Po e mbani mënd kam pasur një interpelancë me një nga deputetët e opozitës dhe i kemi mare një nga një të gjitha ankesat dhe ka rezultuar që, që të gjitha ato ankesa që opozita sillte janë të gjitha të adresuara , madje një pjesë e tyre si zakonisht ,kanë qenë dhe të manipuluara dhe qytetarët kanë mare bonus qeraje

Pyetja: Të manipuluara nga kush ?

Arben Ahmetaj: Të manipuluara si PR opozitar për të dëmtuar procesin e rindërtimit . Megjithatë mund ta dëmtosh në një fillesë, por sot ku në të gjithë territorin ke shtëpi , njësi individuale të rindërtuara dhe në ndërtim e sipër , kantiere , te 11 bashkitë janë kantiere , janë 4500 individuale që do ndërtohen dhe në krye të pranverës do të kemi 1500 shtëpi të mbaruara dhe ndërkohë procesi vazhdon . Më pas , që ti rakordojmë edhe shifrat : Janë 160 shkolla që po ndërtohen nga dhe nga donatorët dhe në muajin shkurt i mbyllim të gjitha ato që fondi Shqiptar i Zhvillimit kishte në partinë e parë me burime të brendshme . Ndërkohë bashkia e Tiranës po vazhdon procesin e rindërtimit me 20 shkollat

Pyetja: Për të qëndruar këtu ku ju thoni ministër sigurisht ka një plan të rindërtimit por ju që në krye të kësaj interviste u shprehët se ka ecur me ritme të shpejta dhe me ritme të kënaqshme për ju

Arben Ahmetaj: PO

Pyetja: Unë dua tju pyes : gjithçka po ecën sipas pritshmërive , sa ishte rezultati i pritshëm se do të arrinit ju dhe sa është arritur deri tani ? Më pas për të arritur dhe tek një tjetër pyetje kryesore që është : Sa familje janë ende në çadra , si i keni rezultatet ?

Arben Ahmetaj: Shumë e drejtë . Nuk është proces i lehtë

Nisida Tufa: Patjetër

Arben Ahmetaj: Unë ju a thashë , dhe është i rishte , pra nuk është një proces që ne mund ta kopjonim . E kemi marrë nga elementi 1 , nga shkruajtja e ligjeve . Ta dini që dinamika e procesit është kaq e shpejtë dhe kaq intense që kërkon vëmendje , qëndrim të përditshëm në çështje . Unë po ju them një shifër që duket sikur s’është asgjë por për sa e ka një proces të tërë . janë gati 100 vendime qeverie që menaxhojnë procesin e rindërtimit . Gati çdo javë kemi vendime që kanë të bëjnë me : Shpërndarjen e granteve, kanë të bëjnë me autorizimin e njësive zbatuese , qoftë fondin shqiptar të zhvillimit , qoftë bashkitë e tjera , qoftë bashkinë e Tiranës kanë të bëjnë me DS4 që ka qënë një shqetësim qytetarësh dhe tani është vënë e gjitha në vijë ; kanë të bëjnë me ndërtimin e pallateve ; kanë të bëjnë me ndërtimin e shkollave ; ka të bëjnë me dhënien kesh për ato shtëpi që nuk ndërtohen ; ka të bëjë me mënyrën se si do të jetë shorti për të bërë kontratën . Do fillojmë të bëjmë kontrata , nga muaji që vjen fillojmë të bëjmë kontratat me qytetarët , me ata që u ka mbaruar shtëpia, ata futen në proces marrje tapie ndërkohë që çelësat i kanë marrë , pjesa që si ka marrë akoma do mari kontratën , dhe kontrata do jetë detyrim për qeverinë, me penalitete për qeverinë . Unë mendoj që në tërësinë e vet procesi i rindërtimit , ju e patë edhe në sondazhin e djeshëm , unë besoj tek sondazhet , në sondazhin e djeshëm ishte gati 60% e të pyeturve e aprovonin në mënyrë nga të kënaqshme deri në shumë mirë ecurinë e procesit të rindërtimit . Nuk ka proces që s’ka probleme , pafund , se terreni ndryshe është në letër dhe vështirësitë në terren janë të shumta

Pyetja: Por referuar shifrave dhe atyre që dhëmbin më shumë le të themi kështu ; Sa familje janë ende në çadra ?

Arben Ahmetaj: Pyetjen me vend . Mbaj mënd që është pyetur dikur edhe një nga opozita dhe nuk e dinte megjithëse bëjnë si të shqetësuar . Sot janë 860 familje në çadra . Në dhjetor të 2019 kanë qënë 11mijë familje . Ky numër reduktohet përditë . Pse ? Bëjmë meremetime , japim grante, mbarojmë shtëpi, qoftë njësi individuale qoftë pallate dhe familjet kthehen në shtëpitë e tyre . Por përpos kësaj , dua të ndaj me qytetarët që çdo familje nuk është dot , ka bonus qeraje , dhe që ditën një ne kemi akorduar bonus qeraje për të gjitha familjet e dëmtuara që nuk mund të ktheheshin dot në shtëpitë e tyre për arsye sigurie . Pra , ju thashë nga 11mijë janë 860, puna vazhdon. Më pyete A jeni i kënaqur , dua të jemi shumë i sinqertë edhe asnjëherë nuk e frenoj dot edhe atë le të themi pjesën emocionale që ka e gjithë kjo gjë apo procesi i rindërtimit . Nuk mund të jem i kënaqur deri ditën kur i fundmi nga familjet kthehet në shtëpi, nuk mund të jem dot i kënaqur

Nisida Tufa: E qartë

Arben Ahmetaj: Unë ndjej pavarësisht se edhe natyrën e kam që nuk e tregoj por edhe ndonjëherë kuptohet që nganjëherë perceptimi i qytetarëve edhe të frenon ta tregosh emocionin se do t’iu dukej sikur do ishte fallso . Çdo çelës që ne dorëzojmë , çdo themel që hedhim , çdo grant që japim , realisht ma plotëson kënaqësinë e punës time pafund. Unë në atë karrierë modeste që kam patur , kam qene në disa pozicione , ky është pozicioni më i rëndësishëm që unë e konsideroj në raport me qytetaret

Nisida Tufa: Sepse futet edhe ana njerëzore

Arben Ahmetaj: Pjesa njerëzore patjetër dhe mos harro që po kthejmë njerëz në shtëpi. Dhe një gjë tjetër që do ju kërkoj ndjesë sepse ndoshta nuk ju lashë që të më pyesnit por e mendova të rëndësishme në aspektin social .

Ky është projekti më social , programi më social që ka pasur ndonjë qeveri në 30 vite.

Pra po ta krahasosh , unë po i pyes dhe qytetarët në mënyrë retorike , imagjinoni sikur qeveria Rama të dilte në Janar të 2020 dhe të thoshte : Të nderuar qytetarë , ne do ju ndihmojmë me kredi të buta , dhe tani do kishe 32mijë familje në radhë tek banka për të marrë kredi , do ishte shkatërrim

Nisida Tufa: E qartë

Arben Ahmetaj: Ndërkohë , ja ta mbaroj se është e rëndësishme , edhe njëherë ndjesë..

Ndërkohë që ne japim shtëpi falas. Falas. Dhe është , më beso është lumturi pavarësisht se si rrezatojnë le të themi punët tona përditë , kjo është pjesa më e bukur e gjësë që ti arrin ti kthesh qytetarëve buzëqeshjen duke u dhënë çelës shtëpie, dhe nuk janë as emocione fallco as urime fallco ato të qytetarëve . Sigurisht që unë e theksoj prapë që kënaqësia është maksimale kur ne mos të kemi asnjë jashtë.

Pyetja: Me Këto ritme që ecet që ju thatë krahasuat muajin dhjetor që shifra zvogëlohet çdo ditë e më tepër dhe me shifrat qe sapo dhatë tani , kur nuk do të kemi asnjë qytetar në çadër ?

Arben Ahmetaj: Deri në verën e 2022, ne do të kemi fshirë të gjitha dëmet e tërmetit dhe po të referohem, s’do ketë 0.

Me institucione publike , me njësi individuale , me pallate, të gjitha, të gjithë qytetarët e vlerësuar si përfitues do të përfitojnë, nuk do ngelet asnjë njeri pa shtëpi . Asnjë. BW