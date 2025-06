Ministeriali i SEECP në Tiranë, Hasani: Të shqetësuar për tensionet në Lindjen e Mesme!

Po mbahet në Tiranë ministeriali i Procesit të Bashkëpunimit në Europën Juglindore (SEECP), ku Shqipëria përmbyll me sukses presidencën. Ministri i Punëve të Jashtme, Igli Hasani në fjalën e tij hapëse, tha se ministeriali është një hapësirë politike ku të gjithë kanë zë të barabartë. Hasani theksoi rëndësinë e bashkëpunimit rajonal, si një hap plotësues drejt integrimit në BE.

“Mbetet platformë dhe hapësirë politike ku të gjithë kanë zë të barabartë dhe vizioni ynë politik për rajonin merr formë. Në fakt, gjatë viteve të fundit, bashkëpunimi ynë është bërë më kuptimplotë, strategjik dhe i harmonizuar me politikat e BE, përfshirë planin ekonomik dhe të investimeve, agjendën e gjelbsër dhe planin e rritjes së BE. Është e qartë se bashkëpunimi rajonal nuk është zëvendësues për anëtarësimin në BE, por një hap i nevojshmë plotësues në drejtim të tij, ku krijojmë mundësi për tregtinë, thjeshtojmë lëvizshmërinë për qytetarët tanë, investojmë në energj, ndërlidhje dhe komunikim. Jo vetëm që përgatitemi për BE-në, por formoësojë jetë më të mirë.”, u shpreh Hasani.