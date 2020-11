Kryeministri Edi Rama ka folur për teknologjinë në kohën e pandemisë. Sipas kreut të qeverisë, jeta do të ishte shumë e vështirë pa shërbimet elektronike në platformën e-albania.

“Nuk guxoj ta imagjinoj së çfarë do të kishim bërë nëse pandemia do të na kishte goditur në një kohë tjetër, pa asnjë mundësi për ti dhënë qytetarëve qasje në platformën e-albania. Sidomos gjatë karantinës, kur njerëzve u duheshin autorizimi për leje për të vazhduar jetën e përditshme”, tha Rama.

Teksa foli në Ministerialin Digjital të Ballkanit Perëndimor, Rama tha se do të ishte e frikshme të mendohej që të mos kishte shërbime interneti ndërkohë që shkollat ishin mbyllur.

“Të mendosh që shërbimet në internet për nxënësit nuk ekzistonin, ndërkohë që shkollat ishin mbyllur është e frikshme. Thënë këtë, ky është fillimi dhe jo fundi i asaj çka kemi nevojë të bëjmë edhe pse jemi vlerësuar mjaft nga institucionet ndërkombëtare lidhur me ecurinë në qeverisjen elektronike, ne jemi të qartë se këto janë vetëm bazat nuk është gjithçka. Na duhet të punojmë mbi to dhe të jemi në gjendje që me të njëjtin intensitet të shkojmë deri në fund”, u shpreh kryeministri.

g.kosovari