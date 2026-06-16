Poetja Mimoza Ahmeti ka triumfuar në edicionin e tretë të Ferma VIP.
E bërë pjesë e këtij reality show që nga dita e parë, Moza ka arritur të fitojë zemrat e shqiptarëve, duke dalë më e votuara.
Në podin final, Moza ishte bashkë me Ilirin, ku me shumicë votash ajo ka marrë çmimin e madh prej 129 mijë euro dhe një unazë diamanti.
“Bashkëjetova për disa muaj dhe pa raportet e gjithësecilëve nuk do kisha bërë ato zbulime që bëra”, tha Moza.
Në vend të tretë u rendit Visi, në vend të katërt Soni dhe në vend të pestë Bujaka.
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