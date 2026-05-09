Ky është momenti kur një militant i Sali Berishës hedh një bombë molotov në mes të turmës së protestuesve në tubimin e 8 majit.
Tensionet dhe përplasja me efektivët e policisë u zhvendos pranë bllokut të ministrive, por akti skandaloz i këtij militanti është fakti se ai as nuk mendohet fare se ku duhet ta hedhë bombën e molotovit.
Siç shihet në pamje, ai e ndez fitilin e lëndës plasëse dhe pa shikuar fare ambientin përreth, e fluturon bombën në mes të turmës me protestues e policë që janë në terren për të garantuar sigurinë.
Ironia është se për të sulmuar të tijtë, ky militant përdor si mburojë makinën e Syri Tv.
