Transmetimi muzikor ka ndryshuar rrënjësisht mënyrën se si fansat në mbarë botën dëgjojnë muzikën e tyre të preferuar, duke ngritur disa artistë në nivele historike popullariteti. Në këtë përmbledhje, ju prezantojmë me 10 artistët më të dëgjuar – shpesh të quajtur “më të klikuar” – secili me miliarda klikime. Më poshtë mund të njiheni me arsyet që i bëjnë ata kaq të veçantë dhe një fakt interesant që tregon ndikimin e tyre kulturor apo komercial.

Taylor Swift – Mbi 96.5 miliardë dëgjime

Taylor Swift ka aftësinë unike për të shndërruar historitë e saj personale në këngë që prekin zemrat e miliona njerëzve, duke krijuar një lidhje të fortë dhe besnike me publikun. Nga rrënjët e saj në muzikën country deri te eksperimentimi me synth-pop, ajo përshtatet me çdo epokë të karrierës së saj përmes estetikës së re dhe strategjive të mençura të marketingut. Publikimet surprizë të albumeve dhe rikrijimi i këngëve të vjetra e mbajnë atë gjithmonë aktuale.

Fakt interesant: Ajo është artistja e parë në historinë e Spotify që ka arritur të zërë të gjitha 10 vendet e para në Billboard Hot 100 për një javë. Taylor Swift renditet ndër artistët më të dëgjuar falë tekstesh të ndjera, angazhimit të fuqishëm në rrjetet sociale dhe ofertave ekskluzive për fansat. Prania e saj nëpër breza të ndryshëm e bën atë një nga emrat kryesorë në listat e muzikës më të dëgjuar ndonjëherë.

2. Drake – Mbi 82.6 miliardë dëgjime

Drake është një artist shumëdimensional që kombinon hip-hop, R&B dhe tinguj globalë për të krijuar një bazë të gjerë adhuruesish. Bashkëpunimet e tij të shumta dhe marrëveshjet me marka ndërkombëtare forcojnë ndikimin e tij global, ndërsa prodhimi i vazhdueshëm i muzikës e mban publikun të angazhuar.

Fakt interesant: Ai mban rekordin për më shumë hyrje në Billboard Hot 100, duke kaluar 300 këngë. Nga himne pop-i deri te baladat rap, muzika e Drake ka një apel të gjerë që e mban atë ndër artistët më të dëgjuar në botë.

3. Bad Bunny – Mbi 80.4 miliardë dëgjime

Përkushtimi i Bad Bunny ndaj muzikës në gjuhën spanjolle ka ndikuar fuqishëm te dëgjuesit latinë dhe përtej tyre, duke e bërë atë një nga emrat kryesorë globalisht. Prania e tij dinamike në rrjetet sociale, videot muzikore kreative dhe bashkëpunimet me marka të njohura i mbajnë fansat e tij të përkushtuar.

Fakt interesant: Ai është artisti i parë që performon në gjuhën jo-angleze dhe kryeson listat globale të Spotify për tre vite radhazi. Suksesi i tij dëshmon se muzika kalon çdo pengesë gjuhësore, duke e renditur atë ndër më të dëgjuarit në epokën e streaming-ut.

4. The Weeknd – Mbi 67.4 miliardë dëgjime

The Weeknd (Abel Tesfaye) është i njohur për stilin e tij të veçantë R&B, këngët pop që dominojnë listat dhe estetika vizuale unike. Bashkëpunimet e tij me marka dhe promovimet strategjike të albumeve e mbajnë atë të rëndësishëm për publikun.

Fakt interesant: Kënga Blinding Lights është një nga këngët më të dëgjuara ndonjëherë në Spotify, me mbi 4 miliardë transmetime. Përmes imagjinatës së errët dhe tregimeve të tij përfshirëse, The Weeknd vazhdon të jetë një nga artistët më të dëgjuar në të gjitha kohërat.

5. Ed Sheeran – Mbi 51.1 miliardë dëgjime

Thjeshtësia dhe aftësia e Ed Sheeran për të krijuar melodi të ndjera e bëjnë atë një nga artistët më të dashur globalisht. Bashkëpunimet e tij që përfshijnë stile të ndryshme muzikore e ndihmojnë të tërheqë dëgjues nga grupe të ndryshme demografike.

Fakt interesant: Kënga Shape of You është një nga këngët më të dëgjuara në historinë e transmetimeve. Qoftë me balada emocionale apo këngë akustike, Sheeran mbetet ndër emrat më të suksesshëm të muzikës. Në vazhdim mund të gjeni artistët e tjerë të listës: Ariana Grande, Eminem, Justin Bieber, Kanye West dhe Billie Eilish. Ata përfaqësojnë një ndërthurje të zhanreve pop, hip-hop dhe muzikës latine, duke reflektuar shijet e ndryshme të publikut global.

6. Ariana Grande – Mbi 50.6 miliardë dëgjime

7. Eminem – Mbi 47.8 miliardë dëgjime

8. Justin Bieber – Mbi 46.2 miliardë dëgjime

9. Kanye West – Mbi 43.9 miliardë dëgjime

10. Billie Eilish – Mbi 43.3 miliardë dëgjime