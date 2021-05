Skuadra e Milanit ka prezantuar sot uniformën për sezonin e ri futbollistik 2021-2022. Në një video të publikuar në mediat sociale, Milani tregon se si do të duket fanella për sezonin e ardhshëm.

Fanella e re është dizajnuar nga “Puma” dhe kjo kompani do të jetë dhe sponsor i klubit për sezonin e ardhshëm.

Por në videon e publikuar në mediat sociale, Milani ka konfirmuar se në sezonin e ardhshëm pjesë e skuadrës do të jetë dhe Zlatan Ibrahimoviç.

Ky i fundit është pjesë kryesore e videos prezantuese dhe duket se do të ketë një kontratë të re me klubin për të zgjatur bashkëpunimin.

/a.r

Introducing the Milan state of mind: here’s our new @pumafootball 2021/22 Home Shirt 🔴⚫ #MoveLikeMilan #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) May 11, 2021