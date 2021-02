Spezia ose jo Spezia, parakalimi ose mosparakalimi në krye të renditjes…, derbi i së dielës do të jetë ende përplasja e drejtpërdrejtë midis të parit dhe të dytit. Interi tani po e shikon Milanin nga lart, por me fitore në duelin e radhës, “Djalli” mund ta rikuperojë pozicionin që kishte.

Çdo gjë mund të ndodhë, edhe nëse distanca midis të dyve mbetet e pandryshuar për kënaqësinë e ndjekësve të tjerë. Sezoni po hyn në fazat e tij të nxehta, trengjyrëshi nuk është më vetëm një mirazh për zikaltrit dhe kuqezinjtë.

Një derbi i Madoninës me kaq rivalitet për titullin nuk ishte parë prej një kohe. Dy kampionatet e fundit “milanese” përkojnë me trengjyrëshin e “tripletës” me Mourinho në vitin 2010 dhe me Allegrin vitin e ardhshëm.

Asokohe kemi pasur përballje mes kryesuesish në derbi, në fazën e dytë: i pari kundër të dytit, i dyti kundër të parit. Nga viti 2011 e tutje, boshllëk në këtë drejtim.

Nga pikëpamja e objektivit madhor, pozicioni në renditje i dy ekipeve dhe momenti i sezonit (faza e dytë), ky është sigurisht derbi më i rëndësishëm që nga ai i 2 prillit 2011. Ishte koha e Ibrahimovic, Robinho, Cassano dhe Pato te kuqezinjtë. Vendimi i fushës ishte i padiskutueshëm: 3-0 për “Djallin”, me dy gola nga Pato dhe një gol nga Cassano.

Një vit më parë, skenar i ngjashëm, por me të njëjtat hierarki si këtë sezon: Interi përpara, Milani prapa. Ndeshja e kthimit derbi, 24 janar 2010. Klasifikimi: Zikaltrit të parët me 49 pikë, kuqezinjtë të dytët me 43 pikë, por me ndeshjen kundër Fiorentinës (më pas e fituan 2-1, më 24 shkurt) për t’u rikuperuar.

Ju kujtohet sfida e ngarkuar nga tensioni i famshëm për disa imazhe ikonike: Goli i Milito pas gabimit të Abate, dëbimi nga fusha i Sneijder, ndëshkimi i Pandev, me Mourinhon të tërbuar me maqedonasin, që ishte gati të largohej nga fusha, penalltinë e pritur nga Julio Cesar përballë Ronaldinho. Një “thriller”, më shumë se një lojë futbolli.

Faqe të rëndësishme në historinë e derbit të Milanos, dy udhëkryqe vendimtare për kampionatet e fundit milaneze, para dominimit të Juventusit. Në të dyja rastet, kush ishte i pari në renditje dhe mori tre pikët e derbit të fazës së dytë, më pas u bë kampion italian.

Nëse ky është ende rasti, Conte do të japë gjithçka të dielën, për t’iu afruar vijës së finishit. Edhe “Djalli” është gati të japë gjithçka. Nën përcaktorin “Madonnina” ka edhe një herë derbi për titullin në fazën e dytë, midis forcës së parë dhe të dytë të kampionatit. “San Siro” ka qenë duke e pritur për këtë sfidë që nga 3 prilli 2011./a.p