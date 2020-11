Analisti dhe ish-deputeti i Kosovës, Melaim Zeka është shfaqur i revoltuar lidhur me debatin nëse i mbijetuari i masakrës në Krushë të Madhe, Melaim Bellanica ka të drejtë apo jo duke kërkuar nga gazetarët dhe analistët në Shqipëri që të mos tallen me të, pasi faktet e tij janë të pakundërshtueshme, por le ta bëjnë këtë me Bashën, i cili hesht dhe nuk sqaron njëherë e mirë rolin e tij gjatë hetimeve kur punonte në Tribunalin e Hagës.

Debatin që është krijuar në Shqipëri lidhur me kasetën që është regjistruar masakra e Krushës së Madhe, ku Bellanica thotë se ia ka dhënë Bashës dhe ky i fundit e ka fshehur, për analistin Zeka është i turpshëm pasi Shqipëria po përdor Kosovën për debate politike në prag të zgjedhjeve të 25 prillit.

Në një intervistë për Report Tv, Zeka shprehet se Bellanica duhet besuar për ato që thotë dhe se Basha të sqarojë rolin e tij në mënyrë që ky debat të mbyllet njëherë e mirë, ndërsa shton se përtej akuzave që i janë bërë kryedemokratit ai nuk beson se Basha është anti-kosovar apo anti-shqiptar, por që në këto momente duhet të flasë dhe të sqarojë të gjithë situatën.

“Debatet mes Ramës dhe Bashës që është hapur në prag të fushatës zgjedhore duke luajtur mbi kurriz të Kosovës është një debat i turpshëm.

Sa i përket deklaratave të Bellanicës për mua janë me fakte të padiskutueshme dhe duke thënë që Basha ka zbrit me helikopter në Krushë janë të padiskutueshme, këto janë të konfirmuara nga vetë Tribunali i Hagës , por dhe nga vetë Basha që ka punuar jo si përkthyes por si hetues dhe zyrtar i lartë gjyqësor”, tha Zeka.

Në lidhje me shkrimet ndaj Melaim Bellanicës, Zeka nuk është përmbajtur ndaj disa gazetarëve dhe analistëve në Tiranë, që duan ta nxjerrin atë si ‘mashtrues’ apo ‘të paqëndrueshëm’ duke publikuar lajme se Bellanica “flet dhe pi duhan me të vdekurit”.

Ish-deputeti Zeka u shpreh se nuk mund të presësh nga një njeri që i kanë masakruar familjen të mos i shoh atë në ëndërr apo të ndjejë praninë e tyre, pasi ky fakt njihet edhe në psikologji. Madje po për këto gazetarë, Zeka tha se ata kanë quajtur terroristë edhe luftëtarët e UÇK-së duke njollosur luftën e tyre më shumë se vetë mediat serbe.

“Çfarë presin këta nga një njeri që i është vrarë familja? Që zoti Bellanica të thotë shoh ëndrra me flutura të kuqe apo në një rrugë prostitucioni në Paris. Ky është një turp i atyre gazetarëve të Shqipërisë që shkruanin më zi për luftëtarët e UCK-së se mediat serbe.

Luftëtarët e lirisë janë quajtur terroristë. Edhe unë shoh ëndrra me nënën time që e kam të zhdukur. Kur kam qenë duke folur në foltoren e Parlamentit për të zhdukurit më është dukur sikur është futur nëna ime në parlament.

Këta që shesin pordhë sikur jetojnë në Neë York apo Helsinki nuk duhet të tallen me Milaim Bellanicën, por me Lulzim Bashën. Ne s’po themi që Basha ka bërë faj, po themi që Basha ka marrë një kasetë. Ai ka qenë zyrtar në Tribunalin e Hagës”, tha Zeka

Zeka shtoi se edhe vetë Sali Berisha e di se me çfarë është marrë Basha në atë kohë në Kosovë.

‘Sali Berisha e di shumë mirë se çfarë ka punuar Basha në Kosovë, edhe Argita dhe shumë të tjerë. Unë nuk po akuzoj asnjë, por nuk është fshehtësi që të thotë njeriu kam punuar në Tribunal”, tha Zeka në Report Tv.

Një ditë më parë kreu i PD-së, Lulzim Basha në një intervistë televizive mohoi që të njihte dhe të ishte takuar ndonjëherë me Melaim Bellanicën dhe se nuk kishte marrë asnjë kasetë nga ai.