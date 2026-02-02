Në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, është diskutuar propozimi i Ermal Hasimes, për bashkëpunimin e opozitës, për të arritur disa qëllimet të përbashkëta.
Mirëpo edhe në studio, u duk qartë se bashkimi nuk duket i mundur edhe mes partive të reja, jo më mes tyre dhe Berishës.
Sekretari i Përgjithshëm i Shqipëria Bëhet, Elton Laska, debatoi me Agron Shehajn, për gjyqin me Lapajn, pavarasisht se kërkojnë bashkëpunim mes partive opozitare dhe janë e vetmja nga partitë e reja që duket se po i japin përgjigje pozitive nismës.
Debati:
Elton Laska: Dëgjova, bashkim, koalicion, nuk ka as bashkim me PD dhe as koalicion. Ka negociata, që flasin se si të ndryshojmë Kodin Zgjedhor. Negociata si të rrëzojmë këtë qeveri të korruptuar. Këto janë gjërat kryesore. Nëse më thoni të presin qytetarët që partia Shqipëria Bëhet, ose partitë e reja, të rriten dhe të bëhen të mëdha, për të ndryshuar ato që kanë sjellë Shqipëriënë, duhet të presim edhe 20 vjet të tjera. Nuk ka kohë për të pritur 20 vjet.
Agron Shehaj: Nëse do të fshihemi pas gishtit, e bëjmë. Por duhet të jemi të sinqërtë, këta presin që partitë e vogla të rriten, kushdo që nuk do të ndërtojë gjë nga fillimi, e ka zgjedhjen, kanë Partinë Demokratike. PD është e madhe por duhet të bëhet më e madhe për të fituar zgjedhje. Kush ka merakun, se thotë partitë e vogla duhet të rriten…
Elton Laska : Nuk është ky problemi, se ku e keni dëgjuar e dini ju. Unë thashë, nëse Shqipërisë i duhet ndryshimi i Kodit Zgjedhor…
Agron Shehaj: Unë citova atë që thatë ju. Një parti ose qëndron me parimet e veta, ose gjen rrugën e shkurtër.
Elton Laska: Ne do ti kërkojmë çdo partie që është për të ndryshuar Kodin Zgjedhor dhe për të rrëzuar Ramën, të bashkohet në shesh.
Baton Haxhiu: Mbi ç’bazë e kërkon?
Elton Laska: Jam përfaqësues i Shqipëria Bëhet.
Agron Shehaj: Është në siklet.
Elton Laska: Zoti Shehaj, nuk je i mbinatyrëshm të dish kush është në siklet. Je dënuar nga gjykata.
Baton Haxhiu: Ke një kontradiktë serioze. Po thua që si parti kërkojmë nga partitë dhe qytetarët të bashkohen. Pas një minute, thua çfarë na duhesh ti se të ka dënuar gjykata? Ti e shkatërron për një minutë idenë. Më vjen keq për kontradiktën tënde.
Agron Shehaj: Njerëzit kur janë në politikë duhet të jenë koherent me qëndrimet e tyre. Nuk e ke mësuar koherencën nga kryetari yt, që tha po morëm një mandat, nuk e marr, pastaj latë nam për atë mandat. Mos gënje haptaz, sepse ai gjykatësi ka vendosur, që çfarë kam thënë unë për kryetarin tënd, ka thënë që nuk ishte shpifje.
Elton Laska: A je gjobitur?
Agron Shehaj: Fol me Tikun të të sqarojë.
Baton Haxhiu: Brenda idesë së bashkimit si mund të flasim për këtë?
Ermal Hasimja: Ne kemi biseduar me PD-në dhe aleatët e vet tradicional, që kanë qenë të hapur dhe të gatshëm të ulen në tryezë. Edhe Shqipëria Bëhet ka rënë dakord në parim të marrë pjesë në tryezë. Ka paraqitur kërkesat e veta, por janë treguar seriozë në të gjithë diskutimet. Të njëjtin diskutim kemi patur me Dashamir Shehin e LZHK. Gjithashtu edhe me lëvizjen Diaspora për Shqipërinë e lirë. Nuk po fus aleatët e zakonshëm pastaj të PD. Kjo është vetëm pjesë politike, partiake. Është edhe pjesa e faktorëve të tjerët ë shoqërisë civile. Aty do të jetë 95% e opozitës, e mbledhur në të gjithë senset. Kjo nuk është se ka ndonjë qëndrim negativ, ndaj asaj që dëshiron të bëjë zoti Shehaj dhe zoti Qori. Nuk dëshirojnë të bashkëpunojnë, i respektoj plotësisht, nuk i akuzoj për diçka, asnjë lloj problemi nuk ka, nuk kam akuza por argumenta. Nuk janë por nuk është problem, kanë rrugën e tyre. Obkjetivat i kemi të përbashkëta.
