Miliarderi Bill Gates ditën e djeshme në një deklarët për mediat ka mohuar teoritë konpirative që akuzojnë filantropin se dëshiron të përdorë vaksinat e koronavirusit në pajisjet e ndjekjes së implanteve te njerëzit.

Themeluesi i Microsoft-it, Bill Gates, është një nga ato persona që ka dhënë miliona dollarë për gjetjen e vaksinës.

Mirëpo disa mendojnë se vaksina do të jetë brenda një mikroçipi, që do të instalohet në gishtërinjtë e njerëzve, duke shkuar dhe më tej e duke thënë që ky mikroçip do të kontrollojë lëvizjet e njerëzve. Këtyre hipotezave 64-vjeçari u ka dhënë fund.

“Nuk e di nga kanë lindur këto teori. Unë dhe Dr. Anthony Fauci jemi akuzuar për gjëra të tilla, përfshirë edhe faktin se gjoja ne dëshirojmë të ulim numrin e popullatës në botë dhe përmes vaksinës të kontrollojmë njerëzit. Por njerëzit do të ndryshojnë mendim për këto gjëra, kur të zbulohet vaksina”, u shpreh Bill Gates për CNBC.

g.kosovari