Kroacia mund t’i shkojë në fund luftës kundër Covid-19 shumë shpejt. Sipas anëtarit të Këshillit Kroat për luftimin e COVID-19, prof. dr. sc Gordan Lauc, vendi i tij së shpejti do të dalë nga kriza e koronavirusit.

Sipas llogaritjeve të tij, përveç 40 për qind të atyre që i mbijetuan koronavirusit, plani është të vaksinohen edhe 20 për qind të popullsisë.

“Unë pres që këtë verë të kemi një situatë më të mirë se vitin e kaluar. Në fund, Kroacia do të jetë ndër vendet me numrin më të ulët të vdekjeve në Evropë me masat më të buta,” i tha biologu molekular dhe anëtar i Këshillit të Koronavirusit mediave kroate.

“Një tjetër pandemi do të vijë një ditë, por kjo nuk është arsye për të ndaluar planetin siç bëmë për shkak të kësaj pandemie.

Dhe kjo ndodhi sepse ne mbivlerësuam rrezikun e virusit në fillim. Ne menduam se do të vriste dhjetë herë më shumë njerëz sesa ndodhi. Të gjithë zgjodhën një bllokim paniku nga i cili tani është e vështirë të dalësh”, përfundon Lauc, siç raporton Jutarnji list.