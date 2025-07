Edi Rama e bëri përsëri. Ashtu si majin që kaloi, gjatë vizitës së kryeministres Giorgia Meloni në Tiranë, kryeministri shqiptar mbërriti në Romë për seancën plenare të Konferencës për Rindërtimin e Ukrainës dhe u gjunjëzua para homologes së tij italiane.

“Libero Quotidiano” shkruan se Rama u gjunjëzua në mënyrë dramatike, me duart e bashkuara, para fotografëve dhe kamerave televizive që janë gati të fiksojnë përshëndetjen e tij zyrtare me Kryeministren italiane në rolin e mikpritësit. Më pas u përqafuan përpara se të shkëmbejnë disa fjalë të përzemërta.

“Marrëdhënia mes dy udhëheqësve lindi vite më parë dhe u forcua nga marrëveshjet Romë – Tiranë mbi emigracionin. Një protokoll që ka zemëruar opozitën (dhe madje edhe disa avokatë).

Kjo ndodh edhe sepse fyerja është e dyfishtë: Rama është socialist dhe aleat i Partisë Demokratike Italiane në Parlamentin Europian. Shkurt, jemi në prag të tradhtisë njerëzore dhe politike” – shkruan gazeta italiane.

Ndërsa “Secolo Italia” shkruan se kryeministri shqiptar e kishte përshëndetur Melonin në të njëjtën mënyrë gjatë takimit të tyre në Javën e Qëndrueshmërisë në Abu Dhabi më 15 janar (madje duke i dhuruar edhe një shall për ditëlindje), në të cilën pikë Meloni e qortoi me shaka: “Duhet ta ndalosh këtë histori.”



Një sugjerim që Rama nuk e mori parasysh pasi më 16 maj ai e bëri përsëri, duke e mikpritur Kryeministren italiane në Tiranë në samitin e Komunitetit Politik Evropian në të njëjtën mënyrë.

“Mikja ime Giorgia Meloni na kujtoi se të gjitha rrugët të çojnë në Romë”, – e filloi sot fjalimin e tij kryeministri shqiptar, duke lavdëruar dhe falënderuar Ministrin e Jashtëm Antonio Tajani për pritjen dhe organizimin e tij.

“I dashur Antonio, gjithçka që organizuat këtu në Romë ishte një përvojë e mrekullueshme”, – tha ai, duke iu drejtuar kreut të Farnesina, përpara se të thoshte me shaka: “Ky është një vend i sigurt sot. Tani për tani, nuk ka vend më të sigurt se Italia, me të gjitha protokollet e ndryshme të sigurisë”.



Lidhur me temën e Ukrainës, Rama theksoi se Shqipëria ka “mobilizuar shumë burime dhe, edhe pse nuk kemi qenë në gjendje të bëjmë shumë ndryshime në vijën e parë, ne kemi qenë dhe do të jemi përkrah Italisë dhe partnerëve tanë të BE-së në këtë përpjekje dhe sa herë që Ukraina ka nevojë për ne.

Paqja duhet të jetë gjithmonë në ballë të mendimeve dhe shpresave tona. Nuk duhet të lejojmë askënd jashtë kufijve demokratikë të Evropës të na japë leksione” – tha Rama.