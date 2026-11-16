Pamje të pazakonta janë regjistruar në aeroportin kombëtar Ronald Reagan të Uashingtonit, ku zona e marrjes së bagazheve është mbushur me mijëra valixhe të mbetura pas tri ditësh kaosi në transportin ajror amerikan. Ndërsa fluturimet po rikthehen gradualisht në normalitet, aeroportet po përballen ende me pasojat e një prej ndërprerjeve më të mëdha të trafikut ajror në SHBA në vitet e fundit.
Të premten, më 13 nëntor, Administrata Federale e Aviacionit (FAA) urdhëroi ndalimin e fluturimeve që do të ngriheshin nga aeroportet amerikane, pas problemeve teknike që prekën sistemet e komunikimit të kontrollit të trafikut ajror. Masa u mor për arsye sigurie dhe zgjati rreth pesë orë, duke shkaktuar anulime dhe vonesa në të gjithë vendin.
Edhe pse kufizimi u hoq gjatë mbrëmjes, pasojat vijuan gjatë fundjavës, pasi kompanitë ajrore u përpoqën të rikthenin në pozicion avionët dhe ekuipazhet që kishin mbetur jashtë planifikimit.
Sipas të dhënave të FlightAware, vetëm gjatë së dielës u anuluan rreth 2,100 fluturime, ndërsa 9,400 të tjera pësuan vonesa. Një ditë më parë, të shtunën, ishin anuluar afro 6,700 fluturime dhe më shumë se 9,100 ishin vonuar.
Situata u reflektua edhe në aeroportin Ronald Reagan, ku mijëra bagazhe mbetën të grumbulluara në zonën e marrjes së valixheve. Ndërprerjet e njëpasnjëshme bënë që shumë pasagjerë të mbërrinin në destinacion pa bagazhet e tyre, ndërsa të tjerë u detyruan të prisnin për orë të tëra për të rimarrë sendet personale.
Valixhet e grumbulluara nuk janë braktisur qëllimisht nga udhëtarët, por kanë mbetur në aeroport si pasojë e anulimeve dhe ndryshimeve të njëpasnjëshme të fluturimeve. Kompanitë ajrore duhet të identifikojnë pronarët përmes etiketave të bagazheve dhe të organizojnë kthimin e tyre, qoftë përmes tërheqjes në aeroport apo dërgimit në adresat e pasagjerëve. Kjo do të thotë se, edhe pas rikthimit të fluturimeve në normalitet, shpërndarja e të gjitha bagazheve mund të kërkojë kohë.
Sa i përket shkakut të ndërprerjes, autoritetet amerikane kanë bërë të ditur se problemi lidhej me një defekt në sistemet e telekomunikacionit që mbështesin komunikimin dhe radarët e kontrollit ajror. Sipas shpjegimeve të FAA-së, një problem gjatë mirëmbajtjes dhe zëvendësimit të pajisjeve të rrjetit shkaktoi paqëndrueshmëri në sistem. Për të shmangur përsëritjen e situatës, autoritetet çaktivizuan funksione të ngjashme në rreth 60 pajisje të tjera.
Deri më tani, zyrtarët nuk kanë gjetur prova që incidenti të ketë ardhur si pasojë e një sulmi kibernetik apo sabotazhi.
Sekretari amerikan i Transportit, Sean Duffy, u shpreh se pret rikthimin e plotë të operacioneve në normalitet gjatë së hënës, më 16 nëntor. Edhe kompanitë ajrore kanë raportuar përmirësim të situatës, megjithëse pasagjerëve u është kërkuar të kontrollojnë statusin e fluturimeve përpara se të nisen drejt aeroportit.
Ngjarja ka rikthyer në vëmendje problemet me infrastrukturën e vjetëruar të kontrollit ajror në SHBA dhe nevojën për modernizimin e sistemeve që menaxhojnë trafikun ajror në vend.
🚨 CHAOS AT THE AIRPORT! ✈️
Thousands of bags, frustrated passengers and a luggage nightmare!
What’s going on here? 👀 https://t.co/IFZodF8LgA
— Prem Kumar (@prem_kr) November 15, 2026
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