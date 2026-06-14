Një valë masive protestash ka përfshirë Gjenevën këtë të dielë, ku mijëra njerëz janë mbledhur për të shprehur pakënaqësinë e tyre kundër grupit të vendeve të pasura G7. Samiti tre-ditor, i cili do të udhëhiqet nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump dhe homologët e tij, pritet të fillojë të hënën në qytetin turistik Evian-les-Bains, në Francën fqinje.
Në këtë mobilizim janë bërë bashkë ambientalistë, feministë, armiq të imperializmit, mbrojtës të medias së pavarur dhe mbështetës të të drejtave palestineze. Aktivistët e koalicionit “NoG7”, që organizoi marshimin, deklarojnë se ky reagim vjen si pasojë e politikave aktuale globale.
“Ne kemi shumë frikë nga politika dhe politikat e z. Trump dhe gjithashtu nga udhëheqësit e tjerë të G7, sepse ata po luftojnë, po bëjnë luftë kudo”, tha Francoise Nyffeler, zëdhënëse e koalicionit NoG7. “Planeti është në rrezik dhe ne jemi shumë të frikësuar për këtë dhe duam të protestojmë dhe të themi se njerëzit e botës janë kundër politikave të tyre.”
Mobilizim policor dhe barrikada druri nëpër dyqane
Përballë rrezikut të trazirave, autoritetet zvicerane dhe franceze kanë ndërmarrë masa të jashtëzakonshme sigurie. Frika kryesore buron nga kujtesa e një samiti të ngjashëm në Evian në vitin 2003, i cili la pas një gjurmë dëmesh të mëdha në Gjenevë. Si pasojë, dhjetëra biznese dhe dyqane lokale kanë mbuluar vitrinat e tyre me panele druri.
Përveç bllokimit të rrugëve dhe ndalimit të tubimeve të paautorizuara, lëvizja ndërmjet dy vendeve është kufizuar drastikisht: nga 35 kalime kufitare rrugore që ekzistojnë, vetëm shtatë prej tyre do të mbeten të hapura.
Edhe banorët vendas kanë shprehur habi për pamjen që ka marrë qyteti ditët e fundit në prag të samitit.
“Rrëmujë, mure prej druri kudo,” u ankua Robin Hedz, një banor vendas, ndërsa pranoi se i kujtoheshin ende gjurmët e pronës së dëmtuar më shumë se 20 vjet më parë.
Ndarja e forcave të sigurisë në kufi
Për të garantuar mbarëvajtjen e samitit, ku udhëheqësit do të diskutojnë çështje kritike si Lindja e Mesme, Ukraina dhe çekuilibrat ekonomikë globalë, është dislokuar një numër rekord oficerësh:
- Policia franceze: Franca do të vendosë më shumë se 13,000 oficerë policie dhe xhandarmërie përtej kufirit.
- Kontrolli kufitar: Mbi 800 oficerë francezë të kontrollit kufitar do të jenë aktivë, një rritje masive krahasuar me rreth 60 oficerë që shërbejnë normalisht.
- Siguria ujore dhe ajrore: Xhandarët francezë po patrullojnë me motobarka në Liqenin e Gjenevës, ndërsa po përdoren edhe pajisje të mëdha përgjimi me dron.
Protestat e këtij viti synojnë të shfaqin zhgënjimin ndaj lidershipit të Trump në një sërë çështjesh specifike si tarifat, lufta në Iran dhe klima, si dhe të nxjerrin në pah lidhjet e tij të kaluara me Jeffrey Epstein. Përveç marshimit kryesor, tensionet u ndien që gjatë të premtes dhe të shtunës, ku një flotilje prej 20 anijesh u shfaq në liqen me pankarta anti-G7 dhe pro-palestineze, ndërsa transmetuesi publik RTS raportoi edhe për një protestë me biçikleta që ngadalësoi trafikun në qytet.
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