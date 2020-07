Meteorologia Adiola Bani: Java tjetër do të jetë më e qëndrueshme:

Ata që kanë rezervuar pushimet këto dy javë të fundit të korrikut kanë bërë shumë mirë, pasi moti me diell dhe temperatura të larta deri në 39 gradë celsius do të jetë prezent çdo ditë.

“Kjo situatë është e përkohshme. Në mbrëmje do të kemi përmirësim të motit. Kthjellime. Por edhe dita e diel do të jetë me diell, përjashtojmë mesditën, pasi do ketë vranësira.

Java tjetër do të jetë më e qëndrueshme. Do të kemi ditë me diell në të gjithë territorin shqiptar si dhe rritje të temperaturave me 5 gradë. Vlerat termike do të jenë 38-39 gradë celsius.