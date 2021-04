Ilir Meta ka uruar Presidenten e re të Republikës së Kosovës, Vjosa Osmanin, e cila u zgjodh sot në detyrën e kreut të shtetit gjatë votimit në raundin e tretë në Kuvend.

Meta shpreh gatishmërinë për të bashkëpunuar me homologen e tij Vjosa Osmani në interes të të dy vendeve.

“Urimet më të sinqerta Vjosa Osmanit me rastin e zgjedhjes në detyrën tepër të rëndësishme të Presidentes së Republikës së Kosovës. Jam i bindur se Presidentja Osmani, në përputhje me Kushtetutën e Kosovës, do t’i shërbejë me përkushtim dhe përgjegjshmëri të lartë unitetit mes të gjithë qytetarëve, frymës së konsensusit, dialogut, forcimit të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe marrëdhënieve të shkëlqyera vëllazërore mes dy vendeve tona. Si President i Republikës së Shqipërisë shpreh gatishmërinë time të plotë për bashkëpunim të ngushtë për thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve politike, ekonomike dhe kulturore, në interes të qytetarëve tanë dhe përshpejtimit të proceseve të integrimit në Bashkimin Europian, të Shqipërisë dhe të Kosovës”, thuhet në mesazhin e urimit të Presidentit Ilir Meta

/a.r