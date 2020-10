Zv.kryeministri Erion Braçe, i ka kërkuar policisë që të garantojë izolimin e atyre që janë pozitiv me Covid-19, atyre që presin përgjigjen e tamponeve, ndalimin e ceremonive mortore dhe zbatimin e protokolleve në bare, lokale dhe restorante.

Sipas Braçes, angazhimi i policisë vetëm ndaj atyre që nuk mbajnë maskë, është i pamjaftueshëm për shmangien e një mbylljeje të dytë.

Postimi i Braçes

“Ok!

LIGJI LIGJ E NJESOJ PER TE GJITHE!

PO A MUND TE BEHEMI ME EFEKTIV?

Patjeter qe po!

1. Si qytetare;

#MBAJEMASKEN, per vete e familjen tende, jo per Qeverine.

E thame, MASKA NE FYTYREN TENDE nuk eshte politike per politike,

por bashke me distancen e duhur dhe higjenen jane shpetim per ty!

Ad by Valueimpression

Ilir Meta qe nuk mban maske e kerkon tampon, nuk te mbron, thjesht tallet me ty;

Monika Kryemadhi qe nuk mban maske sepse nuk duhet te mbaj gojen kunder gjithkujt, eshte rrezik per ty!

E thjeshte, mbro veten, mos e bej veten per spital, kushton shume me pak per ty e per shoqerine!

2. Si shtetare, ruajtes te ligjit e rregullit;

Eshte e thjeshte kjo qe sheh ne foto,

tre police ne detyre qe levizin me makine, shohin dike pa maske e presin nje gjobe.

Po a eshte efektive kaq?

Nuk mjafton!

Ja perse;

– policia duhet te jete garante per izolimin e gjithkujt qe eshte POZITIV, FAMILJES se tij;

– policia duhet te jete garante per izolimin e gjithkujt qe ka bere nje TAMPON e pret pergjigje, FAMILJES se tij;

– policia duhet te jete garante e ndalimit te cdo CEREMONIE MORTORE per cdo familje qe ka pesuar humbje nga cilado arsye-Covid apo zemer, aksident etj;

– policia duhet te jete garante e ndalimit te cdo dreke per vdekje a qellim tjeter ku grumbullohen turma njerezish;

– task forca e ngritur per kete qellim duhet te jete garante e ndalimit te cdo shkeljeje protokolli ne bare, lokale, restorante;

DUHET TA BEJ KETE ME CDO CMIM DHE CILIDO DUHET TE BINDET;

ALTERNATIVA PER TA ESHTE NJE MBYLLJE E AFERT, KOLEKTIVE QE DO RRENOJ ATA E VENDIN!

I bejme dot keto;

Ju si qytetare e ne si qeveri!

BASHKE! BASHKE!

Mos degjoni idiote qe ju duan te semure, ne spital patjeter, te vdekur madje per politiken e tyre te ndyre!

E kuptoni;

Keta mendojne se sa me shume nga ju te semure, sa me shume nga ju te vdekur, aq me e forte garancia se Lyli, Monika, Saliu e Iliri vijne ne pushtet!

Me te poshter se kjo nuk ka!

Ndaj #MBAJEMASKEN e #ZBATORREGULLATESEMUNDJES!”, shkruan Braçe.