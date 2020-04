Shefi i Grupit Parlamentar të PS Taulant Balla i ftuar në studion e emisionit “Real Story” në “News 24”, tha se presidenti Ilir Meta ka luajtur një rol të mirë në këtë pandemi, brenda suazave të tij Kushtetuese.

Balla nga ana tjetër kritikoi presidentin në debatin e tij për Dovranin, duke thënë se duhet të marrë fund epoka kur politikanët ndërhynin në cështje të drejtësisë.

“Unë mendoj se prishja e monopolist sjell ulje cmimi. Ne kemi mekanizma të tjerë për të mbrojtur qytetarët. Më vjen keq për gjuhën e një deputeti socialist që flet kundër realitetit shqiptar. Unë mendoj se presidenti ka pasur një qasje normale gjatë një situate të një fatkeqësie natyrore. Është mudnuar të luajë rolin brenda detyreve që ka për të kontribuar pozitivisht.

Dua të them se zoti Meta në këndvështrimin tim, nga ana tjetër me Zotin Dvorani, mendoj se politikanët nuk duhet të hyjne në këtë cështje. Në lidhje me cështjen Dvorani, do të doja të heqë dorë nga kjo histori që merret me cështjet e drejtësisë. Cështjen Dvorani nuk e zgjedh presidenti, por vetëm KLGJ. Është përcaktuar se kur i mbaron mandati z. Dovrani”, tha Balla.

Taulant Balla nënvizoi se institucionet e reja të drejtësisë po ngrihen e ata duhet të lihen të qeta për të vazhduar detyrën.

“T’i lëmë institucionet e reja të bëjnë detyrën. Qeveria ka marrë të gjitha masat për të mos pasur përhapje koronavirusi. Jemi vendi me numrin më të ulët të vdekshmërisë nga Covid-19. Edhe njëherë qoftë edhe një jetë e humbur është e hidhur për ne, por nuk u vumë para situatës më të rëndë”, u shpreh Balla.

/a.r