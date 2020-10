Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj njoftoi në studion e Repolitix në Report Tv se dosjet me abuzimet e Lulzim Bashës do i dërgojë në gjykatë dhe ftoi në debat Presidentin Ilir Meta, që sipas Veliajt ka humbur fokusin e funksionit të kreut të shtetit. Veliaj shprehet se dosjet i ka gati për t’u përballur në gjyq me kryedemorkatin Lulzim Basha për akuzat se ka shpifur, edhe pse konfirmon se ndaj tij nuk është ngritur asnjë padi, por janë vetëm deklarata në media të PD.

Lexoni intervistën e plotë të kryetarit të Bashkisë Tiranë, Erion Veliajt:

Zoti Veliaj, në një intervistë të mëparshme, keni theksuar se ishit më shumë i fokusuar te punët e bashkisë. Tani duket se kjo ka ndryshuar. Pse jeni futur kokë e këmbë në fushatën elektorale të PS-së?

E para, fushata është vetëm në 30 ditët e fundit përpara zgjedhjeve, kështu që bëhet fjalë për një fushatë e cila në këtë detyrë, përtej orëve dhe angazhimit të punës në Bashkinë e Tiranës, po merrem edhe me angazhimin e PS-së. Është një fushatë e cila ka për qëllim së pari, të bëjë një analizë të gjithë territorit, së dyti të kontrollojë në terren se si shumë prej angazhimeve tona, si ato për tërmetin ashtu edhe ato për ndërtimin e shkollave të reja dhe shumë të tjera janë realizuar. Në PS ka një koleeksion të jashtëzakonshëm talentesh, kështu që është edhe një mënyrë për të parë nëse në grupimet tona, partia është një grupim vullnetar, ka djem dhe vajza të spikatur, të cilët mund të japin akoma më shumë, mund të anëtarësohen, mund të fuqizojnë forcën tonë. Kemi pasur shumë të talentuar që janë artistë apo që janë aktorë apo që janë këngëtarë apo që japin në fusha të ndryshme të jetës, që janë bashkuar me PS-në. Pra është një mënyrë për të bërë një inventar të kapitalit njerëzor me të cilët ne shkojmë dhe kërkojmë këtë mandat të tretë, një mandat që e kemi synuar kryesisht të fokusuar te rindërtimi dhe te mundësia që na ka dhënë e gjithë çështja e rindërtimit për të bërë lagje të reja, për të ndërtuar shtëpi për ata që kanë qenë në nevojë dhe që, le ta pranojmë, edhe përpara tërmetin kanë qenë në një situatë vështirësie. Dhe një mundësi për të rimëkëmbur ekonominë, në një moment ku në fakt ekonomia është gjunjëzuar kudo në botë, jo vetëm në Shqipëri ka pasur kolpot e veta. Kështu që është një mënyrë për të verifikuar në terren të gjithë kapitalin tonë njerëzor, sigurisht për t’i dhënë një energji forcës sonë. Ne kemi pasur një rezultat në rritje në çdo palë zgjedhje dhe do të bëjmë maksimumin që ta vazhdojmë këtë trend edhe në këto zgjedhje. Jam shumë shpresëplotë për këtë dhe ka qenë një tur energjik, pozitiv, i fokusuar te gjërat konkrete, jo te përçarja, por më shumë te bashkimi i të gjithë atyre që duan të japin më shumë për Tiranën dhe për Shqipërinë.

Shoh që PS-ja dhe ju personalisht jeni angazhuar në përfshirjen e njerëzve të artit në fushatë, por edhe në PS. Duket që është një eksperiment që e ka bërë edhe PD-ja, mjafton të kujtojmë këtu një emër të madh siç ishte Rajmonda Bulku, por ishte një eksperiment që dështoi politikisht, sepse siç hyri zonja Bulku ashtu edhe doli nga politika. Rrezikoni edhe ju që të bëni të njëjtin gabim?

Së pari, zonjës Bulku i uroj shërim të shpejtë. Është një mikeshë, përtej dallimeve politike.

E përmenda thjesht si një emër shumë të rëndësishëm të artit, por që nuk eci në politikë, prandaj po pyes, nuk kam asgjë me zonjën Bulku.

Së pari, këta qytetarë që janë bashkuar, nuk do të bëhen të gjithë deputetë, se i bie që në 194 ditë që na kanë mbetur deri në ditën e zgjedhjeve, unë çdo ditë do të kem një anëtar të ri të PS-së, që është një personazh i njohur dhe që do të angazhohet. I bie që 194 deputetë, përfshi edhe këta 30 që kam prezantuar deri tani, t’i nxjerrë vetëm Tirana. Ju e dini që kjo është e pamundur. Këtu nuk bëhet fjalë për kandidatë për deputetë, siç iu referuat zonjë Bulku. Këtu bëhet fjalë për aktivistë. Aktivisti nuk do të thotë të jetë vetëm deputet. Po shikoja Madonën, e cila kishte votuar me postë për Biden dhe Harris. Po shikoja Robert de Niron që është aktivizuar në fushatë, Bonon që është gjithmonë i aktivizuar në fushatë. Shumë prej aktivistëve të ndryshëm botërorë ose njerëz që kanë një reputacion publik nuk mund të rrinë indiferentë kur vendi ka vendimmarrje të mëdha. Kjo distanca higjienike që ne e kemi pasur edhe përpara kovidit që unë s’merrem me politikë, por çështja është që politika vendos. Sot, ne sapo u kthyem tani, përpara pak minutash me kryeministrin nga një superambient që është krijuar te stadiumi “Arena Kombëtare”, ku ne kemi hapur një qendër që fëmijët të mësojmë kodim, të mësojnë animacion, robotikë, megatronikë, realitetet virtuale, që të mësojnë shumë prej aftësive digjitale në një produkt, që është në fakt produkt i politikës. Pra, vendosi bashkia dhe qeveria me fondin shqiptaro-amerikan. Vetë stadiumi ishte produkt i politikës, një produkt i cili u anatemua shumë dhe sot është kthyer në një shtëpi të madhe, ku përveç sportit, ka dyqane, shoping, kafe, restorant, parkim nëntokësor. Tani ka edhe një qendër të madhe digjitale. Pra, politika nëse përdoret si instrument për të bërë mirë, mund të bëjë shumë mirë. Kështu që për shumë prej vendimmarrjeve që ne marrim me politikën, ne nuk mund t’i lëmë njerëzit indiferentë. Ndaj edhe më është bërë zemra mal, kur unë vetë jap shembullim personal duke thënë çdo ditë, në çdo angazhim që unë do të afroj edhe një njeri te PS-ja. Nëse secili prej nesh në 94 ditë afron çdo ditë nga një njeri, ne mund të bëhemi padyshim forca që ka thyer një rekord historik jo vetëm për një mandat të tretë, por edhe në mënyrën se si ka ardhur duke përmirësuar veten. Ky stilolaps mund të jetë një mjet për të shkruar një poezi ose për të shkruar një fjalë ose për të frymëzuar njerëz. Sigurisht që mund të jetë edhe një mjet për t’i nxjerrë sytë dikujt. Pra, politika është mjet për të bërë mirë, siç mund të jetë edhe mjet për të bllokuar që e përdorin disa të tjerë, por në thelb nuk është qëllim në vetvete. Edhe këta artistë, këta intelektualë, këta njerëz pasionantë apo sportistë, janë aty për të thënë që ej, ne jemi të painteresuar për t’u bërë deputetë, por s’mund të jemi të painteresuar për shkollën, kopshtin, çerdhen ku çojmë të gjithë fëmijët.

Pra kemi të bëjmë thjeshtë me aktivistë dhe jo me kadidatë për deputetë.

Duke qenë se ka edhe të tjerë që po bëjnë përgatitje për zgjedhjet, unë besoj që këto dallojnë filozofitë tona. Filozofia jonë është: edhe një. Edhe një. Edhe unë vetë mundohem që të jap kontributin tim në këtë filozofi, duke shtuar çdo ditë, unë personalisht, një njeri që ndoshta më përpara ishte indiferent dhe sot vendos që të bëhet aktiv, që të jetë votues aktiv, që të jetë i përfshirë në këtë debat dhe një mbështetës aktiv. Ndërkohë që filozofia e palës tjetër është: kë do të heqim sot? Pra, votat me eliminim, një lloj big brother-i, që për mendimin tim është komplet alogjike. Grupimet vullnetare duhet të gëzohen kur njerëzit bashkohen, nuk duhet të gëzohen kur njerëzit ikin, nuk duhet të gëzohen kur ikën Majlinda apo Jozefina Topalli apo Astrit Patozi apo Bamir Topi apo Genc Ruli apo personazhe të tjerë, të cilët mund të jenë kundërshtarët e mi ose mund të jenë kundërshtarët tanë, por gjithsesi kanë një kontribut. Kur pala tjetër gëzohet për çdo njeri që ikën, sot gëzohet fakti që kanë dalë katër parti të tjera nga e djathta, katër bija të së djathtës. Ne në fakt gëzohemi që kjo është hera e parë që PS-ja nuk përçahet, përkundrazi, edhe një, edhe një, për t’u bërë sa më shumë. Por këto janë dy filozofi të ndryshme. Ata mendojnë që duke përzënë njerëz kanë një shans të fitojnë, ne mendojmë që duke afruar gjithmonë e më shumë njerëz dhe duke menduar që më shumë mendje kontribuojnë për t’i bërë vendimet më të drejta. Më shumë duar kontribuojnë për të ndërtuar pak më shpejt. Më shumë zemra kontribuojnë për t’i bërë gjërat me më shumë pasion. Kjo është filozofia jonë dhe si socialistë, kjo filozofi na rri mbarë. Edhe një. Unë edhe ty do të të qepem pas emisionit që të votosh dhe të votosh për zhvillimin. Pse? Sepse unë mendoj që çdo njeri është një kontakt për të na ndihmuar se si ne mund ta bëjmë Shqipërinë më të mirë, me gjithë vërejtjet dhe me gjithë kritikat që mund të ketë se si gjërat mund të përmirësohen.

Megjithatë, e mirë apo e keqe, ajo që ju shprehët në fund të fundit është një garë në PD. Ndërkohë ju, në asamblenë tuaj para disa ditësh, e hoqët mundësinë e garës. Ndoshta e quajtët si një mundësi për të mos u përçarë, por ka lënë një shije të keqe që nuk pati një garë në zgjedhjet e organeve kryesore të PS-së. si e shpjegoni këtë?

Është, si të thuash, që të ndërrosh kuajt në mes të betejës. Ne jemi në mes të betejës.

Por janë rregullat e statutit të PS-së. Është njëlloj si Kushtetuta.

Po ta shpjegoj. Ajo që thjesht kemi vendosur është që garën do ta mbajmë pas 7 muajsh. Kurse për sa i përket garës elektorale të ekipit, ne sapo kemi hapur vlerësimin e deputetëve. Pra, ka pesë nota ku vlerësohet secili deputet. Të gjithë anëtarët e PS-së kanë një votim online, i cili do të zgjasë disa ditë. Do të ketë tri valë të vlerësimit të deputetëve, ashtu siç është hapur në PS një garë për të gjithë ata që duan të kandidojnë për deputetë dhe duan të konsiderohen në një proces që është hapur për të gjithë. Unë sot kam volur me shumë nga aktivistët tanë në emigracion për t’u thënë që ne do të kemi përfaqësues edhe nga emigracioni, pavarësisht se opozita nuk pranoi që të bëhej votimi i emigrantëve dhe nuk donte që të ishin këto zgjedhjet ku ne ta testonim, ndërkohë që na ka rënë goja në çdo palë zgjedhje. Por ne si parti duam të hapemi. Ne si parti duam që të kemi kontribuues nga emigracioni. Pra kemi dy gara: një vlerësim për të gjithë deputetët që janë sot aktivë në parlament dhe notën përkatëse; edhe një garë të hapur për të gjithë ata që do të ofrohen. Tani, unë sapo e mora detyrën për të drejtuar fushatën, në emër të kryesisë së PS-së. Nëse do të ribëjmë edhe një herë garë për këtë kur, para një muaji sapo u mandatuam për këtë detyrë, unë besoj që do të ishte zhvendosje nga ajo që është gara reale për mandatet e deputetëve dhe për të gjithë ata që do të duan të jenë për herë të parë deputetë në parlament dhe që vijnë nga fusha nga më të ndryshmet, mund të jenë fermerë, mësues, infermierë ose mjekë, shqiptarë të suksesshëm në emigracion. Për sa kohë që kjo mundësi është e hapur, garat brenda llojit, besoj që edhe me zgjedhjet do të kemi mundësi për të vlerësuar, si ka punuar secili prej anëtarëve të kryesisë. Kështu që unë të gjithë atyre që shqetësohen për demokracinë në PS, unë u them: edhe një, futu në PS që të kesh mundësi të kontribuosh edhe në garën tonë të brendshme. Por kur kritikohemi nga ata që garat i kanë si Big Brother, kë do heqim nga shtëpia, kjo është diçka që nuk shkon. Dhe na rezulton që kjo parti është jo vetëm më demokratikja, jo vetëm më e emancipuara në balancën gjinore, jo vetëm e vetmja parti që ka 30% të rinj në këshillat bashkiakë, por e vetmja forcë që në çdo vit vetëm është rritur dhe ka kontribuar në imazhin dhe në ekonominë e vendit.

Në vitin 2017 në Tiranë keni marrë 18 mandate. Sipas llogaritjeve më rezulton se vitin e ardhshëm do të jenë jo 34 por 36 mandate për kryeqytetin. Kështu që sfida juaj do të jetë përtej numrit 18 sepse rritet numri i mandateve për kryeqytetin. Cili është objektivi juaj dhe çfarë do të ishte dështim për Erion Veliajn? Cili numër do të ishte dështim për Tiranën?

Ende nuk kemi një proces ose një përgjigje zyrtare se sa mandate do të ketë Tirana, kështu do të duhet që fillimisht të pres dhe të shikoj se sa do të jetë numri i mandateve dhe pastaj sigurisht që do të punoj për një rezultat më të mirë se ai që kishim më 2017. Kjo është e padiskutueshme. Por fillimisht duhet të shohim se do të mbeten 34 apo më shumë. Sot dëgjova që mund të shkojë dhe 38, në varësi të mënyrës se si po lëviz regjistrimi i popullsisë dhe listat e zgjedhësve. Kështu që fillimisht do të pres të shoh se cila është sfida, përpara se të them se çfarë ambiciesh kemi për këtë sfidë. Duhet të kuptojmë si është sfida dhe të mos e kthejmë këtë në një muhabet bastesh, sepse unë beesoj fort te puna dhe jo te fati, jo te bastet.

Vetëm pak javë më parë jeni caktuar si drejtues politik i Qarkut të Tiranës. A do të keni peshë specifike krahas kryetarit Rama në hartimin e listës së Tiranës?

Si çdo anëtar i PS-së, edhe unë do të marr pjesë në vlerësimin e deputetëve. Ne kemi një sistem online, ku secilit anëtar i ka shkuar kodi i votimit dhe do të japë një vlerësim për të gjithë deputetët. Në dallim nga një pjesë e publikut që njeh vetëm deputetin e zonës, një nga arsyet pse po e bëj këtë tur është për të parë pak situatën në secilën zonë, sa e shëndetshme është PS-ja? Sa e hapur është? si po funksionon me anëtarësimet e reja? E kemi kyçur derën për risitë apo jemi mendje dhe zemërhapur për të gjithë ata që gjithashtu duan të kontribuojnë? Deri tani jam shumë i kënaqur nga mënyra se si e kam gjetur shëndetin e PS-së në pjesën më të madhe të njësive. Nesër do të jem në Shëngjergj. Pastaj do të vazhdoj në Njësinë 8. Kështu që ky tur do të vazhdojë deri në mes të nëntorit. Unë e filloj herët në mëngjes me shtabin e PS-së, bëj një pjesë të verifikimeve të inspektimeve të punës së bashkisë. Edhe nesër do të shkoj të shoh se si po ecën rindërtimi në Shëngjergj, se si po shkojnë subvencionet që ne kemi për baxhot dhe për stallat aty, se si po shkon projekti i infrastrukturës. Ne po projektojmë një rrugë të re që shkon edhe në Shënmëri, përveç rrugës kryesore që të çon në Shëngjergj. Kështu që është një miks midis punëve publike, por edhe një vlerësim i mënyrës se si po funksionojnë strukturat tona. Kështu që sigurisht që unë do të jap opinionin tim. Por unë besoj fort që skuadra e Tiranës është një nga skuadrat më të mira të PS-së, deputetë që hapin telefonin, deputetë që u përgjigjen njerëzve. Sot, në një ditë me shi, një pjesë e madhe e deputetëve ishte aty ku kishte rrëshqitje dheu, aty ku ishte rritje të nivelit të ujit pranë përrenjve ose lumenjve, si në lumin e Tiranës ashtu edhe në Erzen. Kjo është një gjë që s’e thotë dot pala tjetër. Ata ikën nga parlamenti në ditë të mira, imagjino në ditë të vështira. Ddhe unëbesoj që një nga arsyet pse njerëzit do të votojnë PS-në, se e dinë, se është 1996-a kur rriheshin në Sheshin Skënderbej dhe PS-ja detyrohej t’i bënte mitingjet vetëm te fusha Ali Demit; se është 1998-a pas një lufte thuajse civile, një përleshje mes shqiptarësh, me një eknomi të rrënuar nga skemat piramidale të Saliut; se është 1999-a kur duhej fill pas katastrofës sonë të menaxhonim edhe katastrofën e refugjatëve kosovarë që erdhën në Shqipëri; se janë ditët e rindërtimit pas tërmetit dhe pandemisë; njerëzit kanë një garanci që PS-ja nuk ikën kurrë nga fusha e betejës, kurrë nuk i shmanget përgjegjësive. Se është në opozitë duke u rrahur fizikisht dhe dhunuar, apo se është në qeveri duke shërbyer me përulësi, një gjë është sigurt, ne nuk ikim kurrë nga beteja. Ndryshe ndodh për ata që, nëse s’u del rezultati siç fantazojnë, e lënë lojën në mes. Dikush që voton për PD-në dhe LSI-në duhet të pyesë veten që, kaq e pavlerë është vota ime që unë ta jap për dikë që fare mirë mund të ikë prapë nga parlamenti, mund të ikë prapë nga bashkia, mund të ikë prapë nga zgjedhjet? Me PS-në kjo gjë nuk ndodh, se në ditët e vështira të opozitës, se kur vriteshin socialistët në bulevard, se kur hidhej në erë Gërdeci, se në ditët e këtyre vështirësive të tërmetit dhe të pandemisë, një gjë është e sigurt, socialistët rrinë dhe shërbejnë me dinjitet në çdo situatë.

Zoti Veliaj, keni pasur edhe ju momentet e bojkotit.

Për dikë që shkon në zgjedhje në datën 25 prill, për sa kohë që njerëzit më 25 prill do të shkojnë dhe do të marrin dikë në punë, do të duhet të marrin dikë në punë që nuk ikën nga puna. Ju i referoheni bojkotit. Kodi i Punës e njeh edhe grevën, nëse ka shkelje dhe abuzime.

Por keni mësuar edhe ju nga gabimet tuaja. Shprsoj që PD-ja të mësojë nga gabimet kur iku nga parlamenti, por ky është një diskutim i tejkaluar tashmë. Të mbetemi te fushata.

E vetmja gjë që po them është që, kur dikush voton për socialistët, voton për dikë që do të jetë aty edhe në orën 4 të mëngjesit kur bie tërmeti. Kur dikush voton për dikë tjetër, fare mirë voton për dikë që edhe mund të ikë në Holandë, të bëjë valixhet e të thotë që s’më doli, s’më eci dhe po e lë këtë punë. Po ju them që me një socialist edhe në kohët më të vështira, secili që e merr në punë dhe shkon e voton dhe lidh kontratë në zgjedhje, ka garancinë që nuk ikën kurrë nga fusha e betejës. Kjo është e sigurt.

Edhe në këtë moment e përmendët, qytetari nga Holanda. Ose doni ta bëni edhe zotin Basha votuesin tuaj, ose po e sulmoni kaq fort sa nesër mund të jetë rivali juaj. Pse këto sulme të përqendruara ndaj Lulzim Bashës?

E vërteta është që patjetër që do të mundohem ta bëj edhe atë votues të PS-së. Sepse mjafton të shikosh asetet e tij dhe ekonominë e tij. Edhe shtëpitë i janë shtuar, edhe ekonomia, si në deklarimin e pasurive edhe të familjarëve të tij është rritur. Kështu që patjetër që, nëse më pyet mua si një njeri që është në fushatë, patjetër që unë do të synoj, nuk e di se sa ia dal, por kam arritur t’i provoj publikut që edhe ai jeton më mirë me PS-në, jo më të tjerët.

Pse pasurinë e tij falë jush e ka vënë zoti Basha?

Nuk po them këtë. Po them në kushtet kur kritizeri më i madh i qeverisë vetëm i ka rritur asetet në opozitë, do të thotë që gjërat janë relativisht mirë në një vend ku kritiku më i madh ose ai që pretendohet të jetë zëvendësuesi, vetëm është pasuruar nën një qeveri socialiste. Pra, thjesht dëshmon që mirëqenia në këtë vend është e tillë, sa edhe kundërshtarët jetojnë mirë, jo më të diskutohet që kundërshtarët vriteshin, siç u vranë më 21 janar me plumba në mish apo të hidheshin në erë si në Gërdec apo të detyroheshin që të bënin takime vetëm te fusha “Ali Demi”. Pra po them dita me natën me ç’ka qenë opozita kur ishte PS-ja. Megjithatë, ajo që unë synoj me këtë fushatë dhe siç më ka rezultuar efektive, kam qenë në takime me të përndjekur që janë kthyer me PS-në. Pse? Sepse argumentet janë kokëforta. Saliu dhe Luli dhanë vetëm një këst, ne dhamë të shtatë këstet, se nuk i ndajmë njerëzit në tanët dhe të tyret, nuk i ndajmë në të nënës dhe të njerkës apo në partizanë dhe në ballistë. Ajo që ne themi është që, nëse diçka të takon me ligj, nëse shtëpia do të ndërtohet pas tërmetit, janë kthyer njerëz që u janë bërë shtëpitë. P.sh. rasti i fundit kam qenë në Baldushk. Ai më tha “që unë kam qenë me PD-në, më bëtë shtëpinë, më bletë lopën, më kthyet buzëqeshjen, mendova që m’i mori tërmeti të gjitha”. Kështu që mos u habit fare që unë të synoj të bind edhe ata të djathtë, të cilët me të drejtë thonë që, prit pak se këta po na shërbejnë me dinjitet.

Si do ta bindnit Lulzim Bashën në rast se ju e sulmoni përditë duke e akuzuar. Kam këtu katër akuza që i keni bërë, makinën 130 mijë euro se la protestën në Astir. Janë më pas edhe paditë që vetë PD-ja ka bërë. se është bërë me katër shtëpi gjatë tërmetit, ka përfituar gjatë periudhës së fatkeqësisë dhe ka ndërtuar kate pa leje. U qëndroni këtyre akuzave?

Jo vetëm i qëndroj, por mezi po pres që PD-ja në fakt ta bëjë padinë, se nuk e ka bërë akoma dhe ajo që ju ftoj ta bëni edhe ju gazetarët e mirë, siç unë bëj kryetarin e bashkisë, është që gjithashtu të interesoheni në gjykatë.

Nuk janë dorëzuar këto padi?

Unë i kam dosjet gati dhe thjesht po pres të bëhen zyrtare sepse deri tani janë deklarata për shtyp. I kam të gjitha dosjet, të gjitha dokumentet, të gjitha provat dhe prandaj jam kaq i sigurt që Lul Basha është vetëm çështje kohe sa të bëhet me PS-në sepse i ka parë hajrin këtij pushteti, i ka parë hajrin kësaj qeverisjeje. Të gjithë mbështetësit e PD-së e kanë parë mënyrën se si ne shërbejmë pa i diferencuar njerëzit. Kam qenë këtë fundjavë në fiset më të mëdha të djathta në Pezë, në Ndroq, në Vaqarr, në Kashar, ku e keni parë edhe në takime njerëz që thonë: “s’të kemi votuar kurrë as ty as Edi Ramën, por na keni bërë gjëra që as i mendonim dot”. Kështu që për të gjithë këtë arsye, unë do të vazhdoj t’i provoj PD-së që edhe lideri i tyre jeton sot shumë më mirë se sa kur ata ishin në qeveri dhe për sa kohë që po u shërbejmë njerëzve me dinjitet, kemi të gjithë moralin që t’u kërkojmë mbështetje. U kërkojmë mbështetje për ditën tonë të provës dhe një nga arsyet, për ta shpjeguar deri në fund. Kur njerëzit shkojnë dhe votojnë, shkojnë për të lidhur një kontratë, si ju më përpara sepse ju nuk keni punuar gjithmonë për Report TV. Kur shkoni dhe lidhni një kontratë, me të drejt punëdhënësi ju pyet se ku keni punuar më parë dhe çfarë pune keni bërë. Dhe ti mundohesh që në CV-në tënde të vësh punët që ke bërë, për të merituar punën e re, ose për të merituar një shtesë të kontratës. E vetmja gjë që unë kërkoj është që, teksa Edi Rama dhe Lulzim Basha shkojnë dhe aplikojnë për këtë punë, që është mandat i ri për Edi Ramën ose një mandat për Lulzim Bashën, të ngrihen disa pyetje të tipit që i bëhen çdo njeriu që kërkon punë: Ku ke punuar më përpara dhe çfarë ke bërë? Dhe ajo që publiku duhet të kujtojë është që Lulzim Basha ka punuar te kjo zyrë dhe nëse ju mbani mend një gozhdë të jetë ngulur. Jam dorëzuar së pyeturi se cila është shkolla që është bërë, se nuk është bërë asnjë shkollë në 4 vite. Ne vërtet kemi bërë 4-5 në vit, ndoshta nevoja është që të bëjmë nga 6-7 në vit dhe kjo është arsyeja pse kemi 17 në proces me projektet e bashkisë dhe 11 në proces bashkë me qeverinë e Edi Ramës. Për shkolla nevoja mund të jetë akoma edhe më e madhe, por 4 në vit është më mirë se sa 0 në 4 vite. Dhe kur ke qenë ministër i Jashtëm ke firmosur me homologen tënde greke faljen e detit, e cila u rrëzua në Gjykatën Kushtetuese. Kur ke qenë ministër i Brendshëm le shumë fëmijë jetimë duke vrarë prindërit e tyre teksa ishe ti në krye të forcave të rendit, teksa ishe ti në majë të tarracës së Kryeministrisë. Unë dje kisha një rast fatkeqësie në Kukës dhe e gjithë Rruga e Kombit është kantier. Pra ti thua ose çdo njeri që shkon në Prishtinë thotë, si ka mundësi që me të njëjtin fond andej mbaroi dhe është perfekte si një rrugë amerikane apo gjermane, ndërkohë këtu ende punohet sepse u la përgjysmë. Pra është shumë e rëndësishme që njerëzit t’i bëjnë këto pyetje. Përpara se unë t’i besoj jetën e familjes sime dhe vendimmarrjen për kombin tim, bëhet pyetja: çfarë bëre në punët që ke pasur më përpara? Dhe nëse kryetari i bashkisë ata i sikletos, do të duhet që të gjejnë përgjigje të tjera.

Kjo është çështje politike dhe ju me të drejtën tuaj të një politikani race tashmë,

Por unë drejtues i fushatës politike jam, nuk jam dirigjent muzike. D.m.th. ti për politikë më pyete, se po të më pyesje për solfezhin do të flisja për atë.

Bëtë një deklaratë shumë të rëndësishme pak më parë, ku thatë që kishit dosjet për Lulzim Bashën.

Të lutem, më thatë: bëni deklarata politike. Më thatë që pjesën e parë të bisedës e kemi si drejtues i fushatës politike.

Sigurisht, këtu jemi te politika. Duhet ta çoj pyetjen deri në fund, sepse bëtë një deklaratë të rëndësishme dhe ka vëmendje për ta shtjelluar më tepër. Kur ju thatë se keni dosjet e Lulzim Bashës për ato që ju e keni akuzuar, për një shtim të pasurisë së tij, këto dosje sipas jush, përmbajnë shkelje të ligjit dhe nëse po, pse nuk i bëni publike?

I kam bërë publike në çdo rast që jam pyetur dhe ajo që po ju them sërish sot.

Po por, kemi të bëjmë me shkelje të ligjit apo me një facvorizim të liderit të opozitës?

Këtë duhet ta vlerësojë gjykata. Po jua them edhe një herë, mezi pres të thirrem në gjykatë dhe ta ofroj këtë informacion. Është botuar edhe në media, edhe shtesat pa leje, edhe lejet për veten e vet që është një konflikt i hapur interesi. Unë mendoj që është shkelje, por nuk jam gjyqtar. Tani ajo që po ju them është, përtej deklaratave politike ende sot nuk ka asgjë në gjykatë nga PD-ja dhe për t’ju provuar se sa, edhe moralisht kjo është një gjë që nuk shkon, mjafton të shikoni se si vetë militantët dhe anëtarët e thjeshtë të PD-së kanë dënuar dhe skualifikuar me votë ata që bllokonin Astirin dhe ata që qartazi u kuptua që e shfrytëzonin Astirin për të kapur, në një rast një makinë apo diçka tjetër. Dhe mua më duket që opozita është e rrënuar moralisht, jo vetëm numerikisht, por moralisht më duket e rrënuar, sepse nuk ka moral kur ti shikon liderin e opozitës. Dy shtëpi në Gjirin e Lalzit, dy shtëpi te Gon Papuli. Kur ti shikon që gënjen për pallatin, pallati s’ka asnjë dëm, i jep leje vetes, pastaj i shton kate, bllokon Astirin, pastaj kap një makinë. Kur vetë anëtarët e opozitës, po flas për militantë të djathtë dënojnë me votë akte të tilla, tregon që sot PS-ja është e vetmja forcë jo vetëm numerike, por edhe morale në këtë vend, edhe patriotike në këtë vend, edhe me fuqi intelektuale në këtë vend, edhe e vetmja që po rritet edhe një, edhe një, në këtë vend. Kështu që për të gjitha këto arsye. Mos mendo që ndihem keq që PD-ja vetëm vjen dhe reduktohet si moralisht, si numerikisht. Thjesht po them që ka një hendek shumë të madh midis fuqisë morale dhe numerike të një partie që ka treguar që në çdo moment i ka shërbyer interesit patriotik të këtij vendi dhe një partie tjetër që funksionon vetëm për të pasuruar një familje dhe ky është sekret publik, këtë e dinë të gjithë.

Të kthehemi tek aspekti politik i fushatës suaj. Duket sikur ka një koordinim të ngushtëmes jush dhe kryeministrit, i cili është duke u marrë me presidentin çdo ditë, ndërsa ju çdo ditë merreni me Bashën. Është një taktikë kjo apo gjërat kanë evoluar në këtë formë sa po ecet në këtë drejtim, pra diçka e pamenduar apo është diçka e menduar nga ju?

Nuk ka të bëjë fare me taktikë, ka të bëjë me pasion. Unë besoj që Edi Rama e ka pasion qeverisjen e këtij vendi. Nuk është njeriu që thotë: tani vajti ora 5 dhe po shkoj në shtëpi. Ne sapo u ndamë. Në orën 7 u hap qendra më e madhe e digjitalizimit në Tiranë. Fëmijët e moshës 12-18 vjeç, pra të rinjtë, do të kenë mundësinë që të shkojnë dhe të kodojnë, do të mësojnë të njëjtat gjëra që po mësojnë fëmijët në Paris dhe në Berlin. Por kjo është e jashtëzakonshme. Kjo është çështje pasioni. Ne duam që në mandatin e tretë të Edi Ramës të mbarojmë Piramidën. Fillojnë punimet tani, por do të zgjasin dy vite. Dhe duam që Edi të vazhdojë pjesën e vet të financimit si kryetar i qeveerisë, bashkia pjesën e vet dhe fondi shqiptaro-amerikan, duke ju përmendur vetëm një histori, ky është pasioni ynë. Pra kjo nuk është një mënyrë për të kaluar kohën. Kur ti shikon që ai tjetri i fillon aktivitetet në orën 11, ndërkohë respektivisht nesër në orën 7, si unë, si kryeministri do të jemi në dy vende të ndryshme, unë të Tiranës dhe ai të Shqipërisë, për të filluar inspektimet e mëngjesit, tregon që kush e ka me pasion dhe kush e ka këtë punë kur të zgjohet. Imagjino të kishte rënë tërmet në orën 4 të mëngjesit dhe të ishte Lul Basha. Ajo është ora kur ai kthehet në anën tjetër të gjumit. Unë jam sot dëshmitar në Bashkinë e Tiranës. Kjo bashki nuk fillonte punë para orës 11, dy vitet e para kur ai vinte në bashki. Dy vitet e dyta që ai nuk erdhi në bashki, nuk kishte punë fare. Çdo gjë e firmosnin nënkryetarët. Pra nuk erdhi dy vite në këshillin bashkiak. Ju shquheni si një televizion që ka një superarkiv. Pra, pyetja për një qytetar është: ti kur ia jep punën dhe ky nuk e bën, për çfarë do t’i japësh punë të tjera? Kur nuk qullosi dot bashkinë, çfarë do të bëjë aty? Kurse historia me presidentin është historia e dikujt që ka humbur fokusin. Presidenti merret me Astirin, me zgjatimin e Lanës, me Teatrin, që janë të gjitha asete dhe investime të bashkisë.

Nuk po merret më tani, po merret ekskluzivisht me kryeministrin.

Dakord, d.m.th. unë kam parë kryetarë bashkie që duan të bëhen presidentë. Miku im Pit ose Majkëll Blumberg, ne kemi qenë të tre pjesë e një kursi në Harvard. Ata kanë qenë kryetarë bashkie, të dy edhe Pit edhe Majk, kandiduan për t’u bërë presidentë të Amerikës. Pra, bota njeh kryetarë bashkie që duan të bëhen presidentë apo edhe kryeministra që bëhen presidentë. Një prej tyre është vetë Ilir Meta. Por president që do të bëjë punët që janë poshtë tij, pra president që të bëhet kryeministër ose kryetar bashkie unë s’kisha parë. Pra qartazi, si minimum, presidenti ka një problem me fokusin. Më shumë merret dhe do që të japë mend për punët e të tjerëve, sesa për punën për të cilën është caktuar aty. Puna për të cilën është caktuar aty është që të jetë pjesë e unitetit kombëtar. Ndërkohë gjuha përçarëse përditë, gjuha fyese, gjuha që vetëm mbjell ndasi dhe helm, nuk i shkon Presidentit të Republikës. Ne e kishim një president që u bë gazi i botës dhe merrej me këndet e lojërave, futej në punët banale të bashkisë, që tëimagjinosh që është njëri prej 62 këndeve të lojërave. Pra një president e humbi fytyrën duke u marrrë me punët që s’i takonin. Është votuar për të qenë pjesë e unitetit dhe shoh që ka devijuar. Nuk e di nëse është e përkohshme apo është një taktikë zgjedhjeje afatgjatë, por qartazi nuk përputhet me rolin bashkues të presidentit. Kur presidenti merret me Teatrin apo me Astirin apo me kënde lojërash apo me punët për zgjatimin e Lanës, i përgjigjet kryetari i bashkisë dhe i thotëme të drejtë: “grahi gomarit tat se kjo nuk është puna jote”, ose hajde kandido për kryetar bashkie dhe patjetër pastaj që e shohim se kush është më i miri. Por kur presidenti lë punën e vet dhe merret me projektet e Kryeministrisë dhe në mënyrë konstante bllokon qeverinë, do të thotë që ka diçka që nuk shkon. Unë nuk jam marrë ndonjëherë me punët e Presidencës, sepse them që ka zot ajo punë, t’i japë drejtim vetë. Shoh ndërkohë që gjithmonë presidenti ka tundimin të lërë rolin përbashkues dhe të veshë petkun apo uniformën e njërës prej palëve. I daltë për hajër, por një ditë do të shkruhet historia dhe do të kujtohet, fjala vjen siç kujtohet sot Alfred Moisiu. Alfred Moisiu kujtohet sot si një nga figurat më përbashkuese në Presidencë. Pra, Presidenca ka parë edhe personazhe që kanë qenë aty për unitetin kombëtar dhe jo për përçarjen kombëtare. Në momentin që ne kemi një litani mesazhezh, përkthimesh me google translate në anglisht, që duken akoma më qesharake seç duken në shqip, dikush me të drejtë thotë që këtu ka diçka që s’shkon, në Presidencë. Megjithatë jam i detyruar që përveç vështirësive të punës që padyshim ka puna, sidomos kur je në qeveri dhe në bashki, do të të duhet që të kesh edhe një bezdi konstante të dikujt që bën si ekspert i midhjes dhe i peshkut për gjëra që s’i takojnë dhe që në fakt nuk i ka as në tagrin e vet. Është çmimi që paguan kur bën punë në Ballkan, çfarë të bësh?

Kam shkëputur statusin më të fundit që ka bërë presidenti, ku përmend edhe personazhe të historisë. Regjia na ndihmon. Në fund e mbyll me 25 prillin. Po lexoj 2-3 paragrafe që janë shumë domethënëse, për atë sulm që Ilir Meta i ka bërë kryeministrit Rama. “Esati i Rilindjes, zëdhënësi i armiqve të kombit shqiptar, guxoi sërish sot të marrë nëpër gojë Vojo Kushin duke ofenduar për të disatën herë dëshmorët e atdheut, familjarët e tyre, veteranët dhe të gjithë shqiptarët që nderohen dhe krenohen me vlerat e Luftës Antifashiste nacionalçlirimtare”. “Esati i Rilindjes” e përmend disa herë. Në fund thotë: “3 milionë ilirë në 25 prill i ka gati”, kjo pak a shumë dhe: “Nuk më thua o trendi buburrec kur do të dalësh në përballje me mua”. Kjo është një thirrje drejtpërdrejt për Ramën. Por “Esati i Rilindjes” dhe “3 milionë ilirë në 25 prill”, si do t’i komentoni?

Po ekzaktësisht këtë po flas. Është një gjuhë e padenjë për një president. Presidenti Moisiu nuk do të fliste kurrë kështu. T’i thuash kundërshtaarit buburrec, është fjala që përdornin në gjenocidin hutu tutsi, pra në prag të gjakderdhjes më të madhe të kohëve moderne, një palë i thoshte palës tjetër buburrec. Kështu që ky është një fjalor i padenjë, një fjalor përçarës dhe është jashtë kornizës së presidentit. Duhet të jetë aty si uniteti kombëtar, jo si përçarësi kombëtar. Për Vojo Kushin unë e thashë mendimin tim. Nëse doni një provë se kush është i sinqertë në marrëdhënie me dëshmorët, po jua jap unë një. Të gjithë banorët e Njësisë 8, te Selvia, janë dëshmitarët e mi. ne kapëm një ndërtim pa leje te busti i Vojo Kushit, ku kioska e llotove po ngrihej dhe po hipte mbi Vojo Kushin. Vojo Kushi ishte eklipsuar nga kioska që po ndërtonte deputeti i LSI-së. deputeti i LSI-së i Bulqizës doli që ishte pronari. Shkuam ta prishnim duke i thënë me të drejtë që nuk mund t’i hipë kioska Vojos siç i hipi Vojo tankut, se kjo s’ka logjikë. Tani ky deputet është numri një i presidentit në Tiranë. Pra, vetëm ky fakt është diskreditues se kush po e zaptonte Vojo Kuhin.

Kush është ky deputet?

Përparim Spahiu. Unë e kam pasur konfliktin publik. Ju keni çuar kamerat te Selvia, e keni mbuluar këtë. Shikojeni Selvinë sot. Është më mirë ashtu siç është sot busti i Vojo Kushit? Se po flasim këtu me fakte, jo me retorikë, me fakte. Bashkia e Tiranës e pastroi nga kioskat e deputetit, kurse deputeti shkoi t’i vinte gjoksin kioskës dhe fadromës, siç Vojo Kushi tankut. Tani, do një akrobaci shumë të madhe të flasësh për Vojo Kushin dhe deputetin që e zaptoi lulishten e Vojo Kushit ta sjellësh të parin në Tiranë. Do të thotë që, së pari ke ngelur pa njerëz, së dyti mendon që edhe njerëzit që të kanë mbetur në atë parti janë komplet pa memorie dhe budallenj. Por sot LSI-ja në Njësinë 8 nuk del dot në fushatë sepse me të drejtë njerëzit thonë: ç’na flisni ju për Vojo Kushin, por ju vajtët dhe e pushtuat. Prandaj them që kjo retorikë përçarëse, kjo retorikë dikredituese, kjo retorikë helmuese, nuk shkon, jemi në vitin 2020. Ne sot duhej të kishim si alternativë se si doli kryeministri dhe kryetari i bashkisë dhe thanë që 1 mijë fëmijë do të kenë shansin që të arsimohen në këtë qendër digjitale, plani ynë është për 2 mijë se nevoja është më shumë sesa për 1 mijë. Kjo po, kjo është një garë se kush i bën gjërat më mirë. Kurse ne sot flasim që u hap një qendër digjitale si në Berlin dhe në Paris, ku bashkia do të japë bursa për ata që janë fëmijë të prekur nga tërmeti, që janë jetimë, që vijnë nga vështirësi ekonomike dhe pastaj do të kalojmë nga aty te Piramida, kurse përgjigjja që ne marrim është buburrec, thashë gjuhë që e kanë përdorur gjenocidarët e Ruandës apo duke u munduar që përmendja e dëshmorëve të na japë lavdinë e munguar, ku ndërkohë sjellin si përfaqësues të partisë së presidentit ata që në fakt dëshmorët i mbuluan me kioska. Ka një gjë që s’shkon këtu. Dhe shpresoj shumë që e gjithë kjo energji të tokëzohet, mendjet të kthjellohen, të kuptojnë që jemi në vitin 2020 dhe jo më në 1991-1992 kur njerëzit vriteshin për parti dhe këto thirrjet për luftë nuk i shkojnë një presidenti. Koha kalon shumë shpejt dhe do të shkruhet historia, siç shkruhet historia e këtij qyteti, siç shkruhet historia e atyre që lanë gjurmë në këtë qytet dhe e atyre që ngecën në këtë qytet. Do të shkruhet edhe historia e Presidencës. Historia për Presidentin Moisiu thotë që ishte bashkues, unifikues, përfaqësues i unitetit kombëtar, ashtu siç u shkrua historia për një president tjetër që thotë se la nam me këndin e lojërave duke protestuar kalamajtë dhe duke marrë ca deputetë të ish-partisë së vet, me pistoleta kundër lisharëseve. Kështu që për të gjitha këto arsye secili duhet të mendojë që do të vijë dhe një ditë kur mendjet do të jenë të ftohta dhe do të shkruhet historia. Për çfarë do të shkruhet? Për këto shpërthime histerike apo për pjekuri bashkuese mes shqiptarësh?

Ju e njihni shumë mirë edhe Ilir Metën se keni bashkëpunuar më parë kur ka qenë kreu i LSI-së, por e njihni edhe LSI-në se keni bashkëpunuar gjatë viteve të drejtimit në bashki dhe shoh që, edhe nga retorika juaj duket ikur më shumë i trembeni LSI-së dhe Metës sesa Lulzim Bashës. Madje edhe vetë Rama në asamble iu referua disa herë sulmeve ndaj Ilir Metës dhe LSI-së duke e quajtur “çun i mirë” Lulzim Bashën, të cilin ai donte ta shpëtonte. Pse kjo gjuhë pak ambigue e juaja por edhe e kryetarit të PS-së?

Së pari, ti vetë duhet ta ndash mendjen se në pyetjen që më bëre më parë, më the “gjithë ky ballafaqim bilancesh me kryetarin e opozitës”. Sipas teje, ku e kemi ne merakun? Ja ta them unë.

Ju merreni me Bashën, Rama po merret me Metën, gjithsesi është një taktikë e juaja.

Përgjigjja ime është kjo: të dyja këto parti tradhtuan veten e tyre, nuk shkuan në zgjedhje, falën të gjitha bashkitë sepse i falën, pavarësisht se ne në Tiranë morëm po aq vota, në mos më shumë vetëm sesa kur ishim bashkë me ata. Pse? Sepse edhe në një betejë të tillë meriton të respektohet qytetari duke vajtur në çdo njësi dhe duke bërë fushatë sikur t’i kishim të gjithë përballë. Kështu që ata sot kanë një vakuum moral me mbështetësit e tyre. shiko Njësinë nr. 2, ku është sot Elez Gjoza? Shiko Njësinë nr. 1, ku janë sot drejtuesit e LSI-së? Pra ata kanë problem të madh me veten sepse po shpërbëhen si sheqeri në ujë, po shpërbëhen për faktin pse nuk e mbajtën fjalë vetë me elektoratin e tyre. Pra u kërkuan njerëzve votat dhe një ditë të bukur ikën në shtëpi, një ditë të bukur lanë zgjedhjet, një ditë të bukur lanë bashkitë. Unë di të them këtë, që kur ishte Ilir Meta kryetar i asaj partie gjëra të tilla nuk ndodhnin, kishte një sens serioziteti. Pastaj në momentin që ndodhi ai transicion, u bë një grupim komplet qesharak, ku ti nuk e kuptoje në bashki ishin apo s’ishin, do votonin apo s’do votonin dhe në momentin që një forcë politike kthehet në një stan me lepuj, aty s’jep dot mend për asgjë, kështu që po më pyet për diçka që nuk di çfarë të them. Pra në momentin që nuk i shoh në terren dhe që kudo që i kam njohur nga ish-bashkëpunimi në bashki i shoh të shpërbërë dhe të zhgënjyer, them mos paç hallin e tyre, se duhet të jetë shumë e vështirë. E ke vënë re p.sh., pse nuk shkojnë të kandidojnë në të njëjtat vende ku kanë kandiduar më përpara? Se nuk kanë mbajtur asnjë premtim. Dhe po të shikosh ndryshojnë qarqet çdo herë. nuk ndodh kjo me ne. Ne kemi njerëz të stabilizuar. Sigurisht që futen njerëz të rinj dhe lënë stafetën njerëz të tjerë, por ne nuk i ndërrojmë qarqet çdo mandat. Po të shikosh, ndërrojnë qarqet çdo mandat se nuk kthehen dot më aty ku ishin sepse nuk kanë mbajtur fjalën. Por kjo është një dramë e tyre, mos më kërko të shpjegoj dramën e tyre. Është sikur të ftosh një komshi dhe të shpjegosh divorcin e komshiut përballë. Është puna e tyre si ndahen dhe si copëtohen, por fakti që s’ka në Tiranë asnjë figurë drejtuese që të ketë qenë ministër, apo edhe kur promovohen njerëz, marrin njerëz të larguar nga PS-ja dhe të diskredituar, do të thotë që janë në pikë të hallit, kur nuk kanë dot një figurë qendrore për të kandiduar dy herë në të njëjtin vend, por iu duhet të ndërrojnë si ato karriget me muzikë non stop. Ky është halli i tyre. Ne s’kemi kështu hallesh por mos më kërko që të më dhimbset një kundërshtar që as mban fjalë, as ka moral, as ka një CV që të thotë se bëmë 5 punë dhe do t’i bëj më mirë se këta.

Deklarata e Ramës se do ta shpëtojë Lulzim Bashën, nga shumë analistë por edhe gazetarë, është kuptuar edhe si një lloj ftese bashkëpunimi në qeverisje pas zgjedhjeve të vitit 2021. Ka diçka konkrete këtu? Ju si e lexoni? Po ju bëj një pyetje pak naive, p.sh.: si do të shpëtojë Basha në rast se do t’i humbasë prapë zgjedhjet dhe aty pastaj të vetët do ta masakrojnë, kuptohet politikisht. Çfarë është ky kujdes që ka Rama ndaj Bashës? Apo është një retorikë politike?

Analogjia ishte e shpëtimit të ushtarit Rajan, filmit të famshëm. Pra dikush që është në një betejë, i pafuqishëm, është hera e pestë që humbet zgjedhjet, ose kjo do të bëhet hera e pestë, më 2013, 2015, 2017, 2019, 2021. Tiranasit kanë një shprehje “me u rraf si gamori n’duhon”, d.m.th. kur ty të kthehet në sport një lloj mazokizmi që ty të shijon thuajse vuajtja dhe dhembja, dhe në këtë sens ishte një shprehje dhembshurie. Kur dikush rrihet sistematikisht, sigurisht që të dhimbset. Edhe unë besoj që ishte një shprehje e sinqertë e kësaj dhembshurie të dikujt që ka një lloj sindrome Stokholmi, që fillon dhe dashurohet me atë që e rreh sistematikisht, se nuk ka shpjegim tjetër. Në një parti normale, dikush që është rrahur 5 herë, do të priste biletën e fundit për në Holandë, aty ku voton pjesa tjetër e familjes dhe do e ndante mendjen. Ky është një lloj mazokizmi ku ti, përveç se keqardhje për dikë që do dhembje pa fund, s’ke çfarë i thua. M’u duk njerëzore kjo si shprehje.

Zoti Veliaj, pavarësisht optimizmit tuaj rezultatet janë, kur luhet një ndeshje futbolli i kemi tre rezultatet. Në rast se PS-ja, të paktën nga të gjitha sondazhet, rezulton forcë e parë por nuk arrin dot të marrë 71 mandate dhe duke qenë se ka bërë një kod që nuk dëshiron t’i ketë në prehër dhe ashtu siç është shprehur, aleatët e vegjël, a do të ishte edhe në të mirë të integrimit një bashkëqeverisje me PD-në, një opsion?

Unë besoj që pas humbjes së prillit PD-ja do të ketë të tjera halle, do t’i duhet të zgjedhë lidershipin, do t’i duhet të zgjidhë që pas 5 disfatash, kështu që kam përshtypjen se do të jetë beteja për çintegrimin e PD-së, nuk do të ketë betejë për integrimin e Shqipërisë aty brenda, se nuk më duken të shqetësuar për asnjë gjë të Shqipërisë. Po të shikosh edhe sot, ne flasim për listën e shtëpive, listën e dëmshpërblimeve, listën e shkollave dhe listën e lagjeve të reja, ata flasin për listën zgjedhore dhe për sa kohë që publiku po i sheh shumë qartë që janë më shumë të shqetësuar për hallin e tyre sesa për hallet e vendit dhe të familjeve të thjeshta të këtij vendi, më rezulton që pas zgjedhjeve ata prapë me hallin e tyre do të merren. Kur s’po merren tani me hallet e vendit, ju thoni integrimi, por ç’integrim. Ata do të diskutojnë çintegrimin e partisë së tyre në momentin që praktikisht kanë përzënë çdo personalitet.

Zoti Veliaj, fola për çështje votash dhe në rast se votat, ju nuk do të kishit 71 mandate dhe do të kishit dy parti, le të themi se do të kishit votat e PD-së dhe votat e LSI-së. Me kë do të bënte bashkëqeverisje PS-ja? Kjo është pyetja.

Sot në Tiranë sipas sondazheve, ne jemi 54%, PD-ja është rreth 27%, kurse LSI-ja s’del fare në radar. Pra, ka më shumë të pavendosur për të cilët po luftojmë sot, për t’i bindur pse Edi Rama është e vetmja rrugë dhe mundësia për të mos ndërprerë gjithë këtë kantier dhe për t’i dhënë akoma edhe më shumë gaz rindërtimit të vendit. Dhe jemi në raportet 2 me 1. Këto raporte në Tiranë më rezultojnë që janë të vërteta në pjesën më të madhe të Shqipërisë, përfshi këtu edhe zona të veriut ku ne synojmë që të bëjmë një kthesë. Ne 2 me 1 në Kukës ishim për 600 vota. Nëse Dibra kalon me 5 mandate, dalim 3 me 2 për ne, për herë të parë pra dalim përpara në këto dy qarqe. Kështu që për të gjitha këto arsye, nëse populli na jep dhe konfirmohet ajo që thonë sondazhet, që po i bëjnë të gjithë përfshi edhe televizionin tuaj, dhe e konfirmojnë këtë që po them, është të fyesh miletin dhe të thuash që shiko, për sport, që ky të mos qajë dhe të mos mërzitet, ne do ta fusim në qeveri. Kështu që ne do të lexojmë votën. Nëse vota qartazi i jep PS-së inkurajim për të vazhduar më tej, do të vazhdojmë më tej, kështu siç jemi. Ne e kemi provuar me qeverisjen me PD-në.

Në rast se nuk bëni dot 71 mandate, kjo ishte pyetja. Kë do të preferonte më shumë Erion Veliaj, bashkëqeverisjen me PD-në apo me LSI-në?

Në fakt më rezulton që në numra të barabartë, po kthehen me PS-në të gjithë të zhgënjyerit e PD-së dhe të LSI-së. Me ç’kam parë në këtë tur, nëse vazhdojmë me këtë ritëm besoj që do të kemi një konfirmim absolut të këtyre punëve. Po e bëjmë këtë me shumë, shumë përulje, me shumë sens kritike ndaj gjërave që ne mund të përmirësojmë më mirë. Por unë prapë besoj që sot jemi jo vetëm alternativa më e mirë, por e vetmja alternativë. Ne e pamë PD-në në bashkëqeverisje më 2017, kur u nda shteti si plaçkë dhe në fakt prej asaj bashkëqeverisjeje ata dolën akoma më të dobët, se edhe vetë elektorati i tyre e kuptoi që ishte një lëmoshë për t’i futur në zgjedhje, që i jepet tipikisht një fëmije kur do ta fusësh të luajë e do ta gënjesh me një lodër. Dhe ata e trajtuan si lodër. Kur ti shikon ish-ministrin e Arsimit që shkon dhe proteston shkollat e reja, mirë vetë nuk bëre gjë, mirë kryetari i bashkisë që ishte përpara nuk ndërtoi një shkollë, por mos mallko shkollat që bëhen. Aty e kupton që bashkëqeverisja me ta ishte një dizastër. Edhe në fakt më shumë që humbën nga qeverisja ishin ata vetë sepse nuk arritën që edhe elektoratin e tyre ta bindnin se e meritonin dhe ishin gati për bashkëqeverisje. Kështu që për sa kohë që s’janë gati e shoh shumë të vështirë. Nëse ne vazhdojmë me të njëjtin pasion, me të njëjtën përulësi, me të njëjtin sens kritike ndaj vetes sesi mund t’i bëjmë ca gjëra më mirë, më shpejt, në mënyrë më cilësore, unë besoj që jemi e vetmja forcë që e ofron këtë garanci dhe çdo ditë ne themi edhe një, edhe një dhe afrohen njerëz, kurse ata kë do heqim, kë do largojmë dhe largohen njerëz, besoj që edhe për dikë që ka aritmetikën e Lulit 7 x 7, arrin të bëjë një konkluzion se ku është e drejta, ku është e mira dhe ku është shumica morale dhe numerike e popullit tonë.

Meqë jemi në stinën e dueleve, besoj se i keni ndjekur që të gjithë duan duel, d.m.th. debat publik me Ramën. Ju ndërkohë keni kërkuar debat publik me zotin Basha. Deri tani nuk ka pasur një përgjigje nga zoti Basha. Po me Presidentin Meta apo me Monika Kryemadhin, do të ishit i gatshëm për një debat publik?

Ajo që Edi Rama tha me të drejtë, është qëkëta duhet të ndajnë mendjen se kush është udhëheqësi i tyre. Qartazi s’po del që është Lul Basha, për sa kohë që është presidenti ai që dominon, cakton edhe rikthimin e Berishës si president, ndërkohë që Shqipëria u vesh një herë me të zeza me Berishën president. Pra ishte një shaka komplet pa kripë e Ilir Metës. Ato armë e ato para që ende i vajtojnë një pjesë e mirë e shqiptarëve sepse humbën shtëpitë, humbën gjithë pasurinë e jetës së tyre, nuk janë të gjithë me nga 4 vila. Kështu që për të gjitha këto arsye, i gjithë ky humor pa kripë që u kujton njerëzve rikthimin e tretë të Sali Berishës, 80 vjeç, është një arsye më shumë që edhe ata pak të pavendosur ta ndajnë mendjen, do të bëjnë një rikthim të tretë të Sali Berishës apo do t’i japin Ramës mundësinë?

Ç’do të thotë rikthim i tretë i Berishës sepse Berisha s’ka shfaqur ndonjë ambicie?

Sipas Ilir Metës, ajo që ai tha, ishte që Saliu president dhe ai kryeministër. Pra u kujtoi njerëzve që ata janë koalicioni i vjetërsirave, i njerëzve që kanë qenë 30 vite dhe kanë provuar çdo lloj pushteti. Pra, kush është e vjetra dhe kush është e reja u artikulua shumë qartë. Ajo që Edi Rama kërkoi është që, ndajeni mendjen se kush është kryetari juaj sepse keni 4 kryetarë. Secila parti ka nga një kryetar për formalitet dhe ka nga një kryetar real që mban peshën e vendimmarrjes dhe që në fakt nxjerr komplet jashtë loje ata që janë. Kështu që ta ndajnë mendjen dhe unë s’e kam problem debatin me secilin prej tyre. arsyeja përse nuk kërkoj debat me presidentin është që unë s’e kam zakon të fus hundët te punët e një pushteti tjetër. Ndërkohë që më rezulton që presidenti, në mënyrë konstante, tregon interes për bllokimin e punëve të bashkisë. Kjo më duket anormale, por nëse Ilir Meta do një debat për punët e bashkisë, gjithë ditën edhe gjithë natën, si për rekordin e tij, si të Lulit, si të Saliut dhe të gjithë atyre që shkatërruan Shqipërinë.

Disa e përmendin herë pas here që beteja e 25 prillit mund të jetë edhe një betejë mes dyshes Berisha-Meta nga një krah dhe Rama-Basha nga krahu tjetër. E besoni këtë fabul apo trendi për ta dëgjuar apo nuk ka baza reale?

Ç’lidhje ka Basha këtej për sa kohë që ai është ushtari Shvejk i atyre që përmendët.

Sepse jo pa qëllim Rama kërkon ta shpëtojë.

Kërkon ta shpëtojë nga një humbje dhe nga një mundje e turpshme e radhës. Pra në momentin kur tjetri vjen dhe mundet në ring non stop, vjen një moment kur të dhimbset dhe i thua më mirë shpëto nga ky siklet dhe lëri këta që janë padronët e vërtetë të kësaj pune. Nuk ka dyshim njeri që padronët e vërtetë të të gjithë kësaj sherrnaje dhe përçarje janë Berisha me Metën. Nuk ka asnjë dyshim për këtë. Duhet të jesh komplet naiv që të mendosh se Lul Basha dhe Monika vendosin gjëra. Nuk vendosin asgjë. Po të vendosnin gjëra do t’i kishim parë, për sa kohë që Monika zhduket 3 javë dhe për sa kohë që Luli mezi bën një gafë se nuk bën deklaratë, por një gafë në orën 11 dhe pastaj zhduket dhe pastaj është 5 herë presidenti, ti e kuptosh se kush është dominuesi në këtë çift. Dominuesit në çiftet respektive janë politika e vjetër që qartazi do t’i kemi përballë.

Ditën e enjte, me një akt normativ, maskat do të jenë të detyrueshme. Kryeministri ka përmendur që krahas Policisë së Shtetit do të angazhohet edhe Policia bashkiake në qytetet respektive. Si do të bëhet kjo, do të keni rol edhe ju apo jo?

Ne tashmë e kemi një rol. Fjala vjen në atë grupin e diskutimeve, të raportimeve ditore ku flitet për transportin publik, ne edhe sot, sidomos në ato vende ku ka hyrë në fuqi mbajtja detyruese e maskës. Pra siç po të thosha, në ato fusha ku tashmë Policia Bashkiake është e organizuar, siç është transporti publik, vihen rregullisht gjoba për pasagjerë të cilët nuk kanë respektuar atë kod që është vetëm për autobusin. Tani thjesht këto rregulla duhet të zbatohen edhe përtej transportit publik, kështu që Policia Bashkiake dhe Policia e Shtetit tashmë kanë një bashkëpunim shembullor, por doja që të citoja Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë Ardi Veliu, i cili tha: “Qëllimi këtu nuk është të vëmë gjoba, qëllimi është që të implementojmë të njëjtat rregulla që, me sa duket, po implementohen nga pjesa më e madhe e botës së civilizuar”. Sigurisht që kjo është një pandemi, e cila ka qenë në evoluim. Pra në fillim fare mendohej që fëmijët ishte super mbartës. Dëgjova zonjën Rakacolli dhe disa studime të tjera që kishin dalë, që në fakt fëmijët nuk janë më shumë mbartës seç janë segmentet e tjera të popullsisë. Kështu që duket se edhe kjo historia e maskave është diçka që ka evoluar. Pra fillimisht mendohej që maskat e kishin më të ulët përqindjen e mbrojtjes, ndërkohë që qoftë sot edhe përdorimi i një maske të thjeshtë bezeje, jo vetëm maske kirurgjikale, bllokon një pjesë të madhe, atëherë shumë vende po aplikojnë politika për të inkurajuar më shumë përdorimin e maskës. Kështu që edhe për ata që mundohen të gjejnë jo po një herë thatë kështu e një herë ashtu, është sepse kështu ka qenë e gjithë bota, evoluon. Laboratorët më avangardë, me gjithë dëshirën tonë, ndoshta kur të rriten këta fëmijët që sot do të shkojnë te, por nuk janë në Shqipëri kështu që teksa shohim sesi sillet Italia, Gjermania dhe pjesa më e madhe e vendeve të zhvilluara, edhe ne marrim protokollet e OBSH-së dhe i adaptojmë sipas direktivave të tyre. Tani që OBSH-ja ka arritur në konkluzionin e përdorimit masiv të maskës, Policia Bashkiake do të vazhdojë të shërbejë dhe ta ndajë këtë barrë me Policinë e Shtetit. Por sërish, siç tha edhe zoti Ardi Veliu, këtu qëllimi nuk është që të vihen gjoba, qëllimi është që të kemi një sens disiplinash.

Në terren, kur nuk është qëllimi për të vënë gjoba, në rast se do të konstatohet një qytetar pa maskë, do këshillohet fillimisht apo menjëherë do t’i kërkohet ID-ja? Keni një strategji sesi do të aplikohet, si do të veproni?

Ajo që funksionon në linjat e autobusëve është që sigurisht ka një sens këshillimi. S’mund të them që të gjithë njerëzit vetëm këshillohen sepse i bie që të mos ketë disiplinim. Por po them edhe njëherë që qëllimi këtu është për të vënë gjoba me masë, pra nuk do të bëjë njeri garë për rekod gjobash. Edhe në trafik, bëhen 10 mijë kundërvajtje në ditë dhe ne vëmë 1 mijë gjoba. Qëllimi nuk është të dënohet absolutisht çdo njeri që kapet. Qëllimi është që të jepet mesazhi që kjo nuk do të tolerohet. Dhe ajo që po them sot është se e kam zemrën e plagosur nga një koleg që humbi jetën prej kësaj sëmundjeje. Ka qenë drejtori ynë që në fakt merrej me dezinfektimin e qytetit dhe me një ndërmarrje e cila ka qenë shembullore në këtë disiplinë. Por siç e kemi kuptuar, edhe ai vetë në një gjendje fizike të mirë, djalë i ri 39 vjeç, një baba shembullor, por Fetiu na la, na la dje në të gdhirë. dhe nëse ne nuk kuptojmë që kjo sëmundje nuk po kursen as njerëz të shëndoshë, ne nuk mund ta kthejmë këtë në bingo. Unë hyj tek ata që e kalova, por nuk inkurajoj askënd ta kalojë sepse mund ta evitojmë qoftë duke përdorur maskën. Pse jo? Dhe nëse kjo sëmundje nuk fal as ata që janë në moshë të re, as ata që janë në gjendje fizike, më kujtohet me mikun tim Fetiun në ditët e para thoshte: “E mo kryetar, kur e kalove ti, unë që jam edhe pak më i ri se ty do ta kaloj patjetër”. Dhe sëmundja mori një kthesë komplet të pabesë. Është një sëmundje e pabesë. Dhe nëse në ditët e para ne e kishim si një legjendë urbane, nëse pak më vonë u kthye në statistikë, sot besoj se çdo njeri njeh personalisht dikë që kjo sëmundje i shkurtoi jetën. Ndaj besoj që, sërish po e përmend për të tretën herë Drejtorin e Policisë, që nuk është qëllimi të vëmë gjoba. Qëllimi është që t’u themi njerëzve: të tregojmë pak kujdes. Nuk është kjo koha që të bëjmë politikë me maskat, as të bëjmë politikë me teori konspiracioni me 5G e me Xhorxh Soros. Është prej vërteti. Po merr jetë njerëzish prej vërteti, që i njohim personalisht. Nëse kjo nuk mjafton, atëherë do të thotë që kemi arritur në fazën ku ne politizojmë gjithçka. Po sillemi si një komb i civilizuar ndaj lipset që ne ta respektojmë këtë. Edhe unë edhe pse e kam kaluar, do të respektoj këtë vendim. Në vendet publike do të jem me maskë, përveçse nëse jami distancuar dhe flas në distancë, por në momentin që jam me të tjerë afër, edhe pse jam imun, as e jap dhe as e marr dot më tani që kam antitrupa, do të respektoj rregullat dhe ligjet e këtij vendi, patjetër.

Dua t’ju pyes për zgjedhjet në SHBA. Si e keni parë këtë garë mes dy kandidatëve krejt të ndryshëm me njëri-tjetrin? Kë do të preferonit si president të SHBA-ve, Donald Trampin apo Xho Bajdenin?

Po unë jam i majtë dhe nuk ka asnjë sekret. Edhe kur kandidonte Obama, që në fillim e kam thënë që unë besoj që e majta progresiste amerikane ka pasur mundësi jo vetëm të shërojë Amerikën nga dasitë, qoftë hendeku ekonomik, qoftë hendeku racor, qoftë heendeku mes gjinive dhe gjithmonë ka qenë një forcë emancipuese. Ne jemi lidhur me të majtën amerikane që nga koha e Bill Klintonit. Megjithatë ka pasur shumë republikanë që jo vetëm që kanë qenë proshqiptarë si Xhon Mekein apo familja Bush, por që kanë ruajtur të njëjtin interes në çështjet shqiptare. Kështu që unë besoj si i majtë, por edhe si shqiptar, te Xho Bajden dhe te dikush që ka vizituar Kosovën te dikush që ka qenë aktiv në senat pë vendimmarrjen e Kosovës. Shoh një mik shumë të mirë të shqiptarëve. Por, siç e përmenda edhe më sipër, njoh personalisht edhe kandidatë të tjerë në garë për president që ishin po nga e majta dhe nga demokratët, siç ishte kryetari i bashkisë Blumberg dhe kryetari i bashkisë Pit Bulixhixh, kryetari i Sauthbendit. Kemi qenë pjeë e një kursi të kryetarëve tërinj bashkiakë. Pra, duke qenë se i njoh personalisht, njoh edhe integritetin e asaj skuadre, me ata dy anëtarë që unë njoh dhe që kanë qenë zëdhënësat kryesorë të skuadrës së Bajdenit. Ndonjëherë njeriu ka edhe preferenca personale, nga njerëz që njeh dhe që e impresionojnë për aftësitë që kanë dhe për punët që kanë bërë. Dhe besoj që si pjesë e kabinetit të ardhshëm të Bajdenit, do të jenë miq të mirë edhe të vendit tonë sepse e kam të dëshmuar. Majkëll Blumberg më jepte idenë e dikujt që nëse do të përfshihej në administratën e ardhshme të Bajdenit, do të jetë dikush që s’do ta harrojë kontributin shqiptar, qoftë edhe në fushatën e tij. Me Pit Bullixhixh, që është një nga zëdhënësit kryesorë të fushatës së bajdenit dhe që ishte vetë kandidat për president dhe i pari, i cili i dha mbështetjen publike kur bëheshin përpjekjet për të mos e përçarë partinë por për të bashkuar votat te Bajden, ashtu siç pasuan më vonë edhe garuesit e tjerë, rreth 10-12 veta. Ai bëri një zgjedhje strategjike të martën përpara se të ishte vendimmarrja e madhe dhe mund të shpërndaheshin votat, edhe pse kishte më shumë mbështetje sesa Bajdeni, arriti të kuptonte që në afatgjatë Bajdeni mund t’i unifikonte të gjithë. E kam pasur shok banke dhe shok klase në kursin e Harvardit dhe besoj që Piti përfaqëson atë Amerikën që të gjithë ne e mendojmë shumë diverse, që ka shumë bindje të ndryshme qytetare, racore, seksuale, ekonomike, por mbi të gjitha prevalon ideja që një popull me kreativitet, me zell për të eksploruar dhe për të punuar, është një popull që kthehet në një superfuqi botërore, jo vetëm superfuqi ekonomike dhe ushtarake, por edhe në një superfuqi morale. Unë besoj që ky është momenti për ta rikthyer Amerikën edhe si superfuqi morale sërish në botë.

Jeni nga të paktët njerëz që për këtë çështje folët hapur dhe sinqerisht.

Unë nuk hyj tek ata njerëz që dua ta kem mirë me të gjithë. Unë dua ta kem mirë me ata që kanë të drejtë dhe me ata që duan të punojnë. Këtë e keni vënë re edhe te mediat në Shqipëri. Kur dikujt i vë gjoba bëhet armiku im. Më mirë preferoj të bëj armiq njerëzit e padrejtë apo me lidhje kriminale, sesa nga mania për ta pasur mirë me të gjithë, të kontaminoj veten apo punën që jam duke bërë. Kështu që për çdo fushë, edhe kur vjen puna te gara ndërkombëtare, gjithmonë kam thënë atë që mendoj, jo atë që është popullore për mmentin ose mania për ta pasur mirë me të gjithë dhe të shohim se kush do të fitojë. Dhe më rezulton që edhe pala tjetër është treguar fair, pra edhe PD-ja është rreshtuar qartazi me teoritë e konspiracionit, me supremacistët e bardhë. Kështu që është më mirë që jemi të qartë, se tregojmë se çfarë vlerash kemi dhe nuk i kemi vlerat nga fryn era.

Më 4 nëntor do të jemi duke ndjekur rezultatet në SHBA. Mund të lidhemi edhe bashkë për të ndarë opinionet.

Me shumë kënaqësi, por mendoj se këtë radhë rezultati nuk do të dalë brenda natës sepse një pjesë e madhe e njerëzve kanë votuar me postë, disa shtete ende kanë gjyqe se çfarë forme votimi do t’u lejohet, kështu që dyshij se do të kemi një rezultat të votimi atë natë.

Ju thatë që do të ishte më mirë për Shqipërinë një administratë me Xho Bajdenin sesa administrata aktuale e Trampit. Flas për interesat gjeopolitike.

Thjesht besoj që presidenti potencial Bajden, duke qenë se e njeh personalisht kauzën shqiptare, dhe këtë e di edhe nga koha kur kam jetuar në Amerikë, edhe nga koha kur kam pasur kontakte në Uashington, hyn tek ata që kanë qenë aktivistë. Dje u lumturova shumë kur pashë që Dua Lipa dhe shumë artistë të tjerë shqiptarë ishin në mbështetje të Bajdenit. Kjo tregon që është më se normale që artistë dhe njerëz publikë, sepse Dua Lipa nuk e bën këtë se do të bëhet kongresmene, prandaj e lidh këtë edhe me pyetjen më përpara, pse kaq shumë aktorë dhe artistë, sportistë dhe aktivistë po mbështesin PS-në, është ashtu si Dua Lipa ka një opinion për gjërat. Ti mund të jesh apolitik në sensin që nuk do mandat deputeti, por s’mund të thuash që nuk ke opinion, sepse i bie që vetëm e shfrytëzon Shqipërinë për famë, por jo për të dhënë një kontribut në momentet kur lipset mendja e secilit për mënyrën sesi do të shkojë vendi. Dhe unë besoj që edhe nga vetë reagimet e Duas, të Ritës e të shumë artistëve me origjinë shqiptare, sidomos të atyre me origjinë nga Kosova, që e kanë përjetuar në historinë e familjeve të tyre përfshirjen e Bajdenit dhe të politikave çliruese për Kosovën. Bajdeni në samitin e fundit shkoi akoma edhe më larg duke thënë: “Ç’të diskutojmë? Këta duhet ta njohin Kosovën se ky është fakt i kryer”. Edhe unë besoj që do të ishte një ogur i mirë. Megjithatë ne jemi një komunitet modest në SHBA, jemi vokalë, pra si minorancë jemi shumë të zëshëm, por në finale Amerika është një mozaik i shumë interesave, i shumë komuniteteve, i shumë etnive. Thjesht më rezulton që republikanët ndërkombëtaristë si Bush, Xhon Mekein, që, meqë ra fjala po mbështesin gjithashtu Bajdenin. Xhon Mekein nuk jeton më, por e veja e tij thotë që po të ishte Xhoni gjallë do të mbështeste Bajdenin. Dhe për sa kohë republikanët proshqiptarë dhe të gjithë progresistët e majtë amerikanë të Partisë Demokratike janë rreshtuar me Bajdenin, them që do të ishte një lajm i mirë. Nuk po them që do të na mbanin me hatër, do të ishin fair, por do t’i referoheshin një historie të gjatë të aleancës së republikanëve proshqiptarë me demokratët, në kauzat tona.