Ilir Meta ka publikuar një foto në rrjetet sociale ku shfaqet përkrah ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj.

“Sot me Ramushin, në këtë Pranverë Shqiptare”, shkruan Meta, ndërkohë që shfaqet i buzëqeshur me kreun e AAK-së në një ditë me diell.