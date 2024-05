Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka deklaruar se për ndërkombëtarët është gjë e bukur të jenë ambasdorë e diplomatë në vendin tonë, për shkak të ushqimit të mirë dhe klimës, duke shtuar se “ne i respektojmë miqtë”.

Por, Meta theksoi se “ngaqë i respektojmë, ndonjëherë kujtojnë se nuk kemi punë tjetër edhe mendojnë se mund të bëjnë gallatë me popullin tonë”.

Kreu i PL-së deklaroi se teksa për ndërkombëtarët është e lehtë edhe kënaqësi të jesh ambasador në Shqipëri, “aq tmerr është sot të jesh qytetar i këtij vendi, të mos kesh lidhje me Rilindjen dhe të kërkosh drejtësi në këtë vend”.

Ilir Meta: Nuk e di a ka ndonjë qëndrim të tyre lidhur me deklaratën skandaloze të kreut të SPAK, i cili publikisht ka deklaruar para të gjithë ndërkombëtarëve që kanë sytë në ballë se në këtë vend gjykatat vendosin se çfarë kërkon SPAK. Ky është një vend që nuk ka nevojë për gjykata, sepse do të duhet të certifikojnë vendimet e SPAK apo prokurorisë si institucion. Madje as personat që ndiqen s’kanë nevojë për avokat, pse të shpenzojnë para. Me këtë deklaratë ka asgjësuar gjykatat, avokatët, ka treguar atë nivel që ka dhe buron se është atje jo për shkak të integritetit, por është aty për t’i shërbyer Ramaformës. S’ka deklaratë në botë dhe fuqi në botë që e shplan deklaratën skandaloze të Dumanit.

As Mehmet Shehu s’do e bënte në kohën e Enver Hoxhës.

Janë qytetarët shqiptarë që vlerësojnë sukseset e ramaformës dhe i vuajnë ato, sepse të jesh ambasador në Shqipëri apo diplomat në këtë vend është gjë e bukur sepse është vend shumë i bukur, ushqimin e kemi të jashtëzakonshëm, klima, i respektojmë miqtë. Ngaqë i respektojmë, ndonjëherë kujtojnë se nuk kemi punë tjetër edhe mendojnë se mund të bëjnë gallatë me popullin tonë, Mirë aq e lehtë edhe kënaqësi të jesh ambasador në Shqipëri, aq tmerr është sot të jesh qytetar i këtij vendi, të mos kesh lidhje me Rilindjen dhe të kërkosh drejtësi në këtë vend pikërisht sa u bë 8 vite që kur u miratua Reforma në Kuvend.

Çfarë fituat ju qytetarë nga harta gjyqësore që i la qytetet tuaja pa gjykata dhe që ua ka bërë gati 0 aksesin për të kërkuar drejtësisë, që ju nxit për t’u larguar.

Se këta po lënë pa gjykata edhe Shkodrës, rrezik vetëm tek kullat e Tiranës do të lënë gjykata dhe do të vendosin edhe ndonjë taksë tjetër për të hyrë tek kullat e gjykatave të këtyre, por nuk do të ndodhë se shumë shpejt do ti përcjellim.