Presidenti Ilir Meta, duke iu referuar shifrave të INSTAT, shprehet i shqetësuar për situatën me blegtorinë.

Kreu i shtetit thotë braktisja e bujqësisë dhe blegtorisë po shpopullon zonat rurale dhe më të bukura të vendit, ndërkohë që miliarda euro jepen për koncesione të dyshimta dhe tendera “sekrete”.

“Blegtoria, një nga sektorët më të rëndësishëm të bujqësisë shqiptare, për fat të keq, ashtu siç tregojnë dhe indikatorët e INSTAT, pas vitit 2017, po shkon drejt një rënie të lirë.

Braktisja e bujqësisë dhe blegtorisë po shpopullon zonat rurale dhe më të bukura të vendit, ndërkohë që miliarda euro jepen për koncesione të dyshimta dhe tendera “sekrete”.

Shqipëria është e fundit në rajon sa i takon mbështetjes së bujqësisë.

Kjo qasje duhet të ndryshojë një herë e përgjithmonë! “, shkruan presidenti.

Pr hir të së vërtetës LSI e drejtuar nga Ilir Meta ka pasur pë rkatër vite me radhë gjatë bahkëqeverijes me Edi Ramën, drejtimin e Ministrisë së Bujqësisë.

Ministria e drejtuar nga Edmond Panariti kishte fonde në formë granti që ndihmonin ndjeshëm në nxitjen dhe zhvillimin e prodhimit vendas në bujqësi, duke favorizuar ndjeshëm fermerët.

Por AZHBR, në varësi të ministrisë së drejtuar nga Panariti dhe me drejtoreshë në atë kohë gruan e një deputeti të LSI, në vend që fondet ti orientonte në drejtim të fermerëve për nxitjen e prodhimit vendas, ia kaloi në funksion të një importuesi bananesh nga Amerika Latine.

Më konkretisht, bëhet fjalë për kompaninë që drejtohej nga Arber Çekaj, import ‘bananesh’!

Kompania “Arbi Garden”, për llogari të së cilës kishte mbërritur kontenieri me banane brenda të cilit ishin fshehur 613 kg kokainë, ka përfituar një grant nga Ministria e Bujqësisë në vitin 2015, me një vlerë prej 264,000 dollarë, për ndërtimin e dhomave frigoriferike, shkruan Lapsi.al kohë më parë.

Siç është bërë publike tashmë, kjo kompani drejtohej nga Arbër Kuliçi (Çekaj). Më poshtë njoftimi i atëhershem i Ministrisë së Bujqësisë për grantin që kishte përfituar kjo kompani. Në vitin 2015 Ministria e Bujqësisë drejtohej nga Edmond Panariti i LSI-së.

“Arbi Garden” përfitoi një grant për të financuar 7 dhoma të reja frigoriferike. Më 4 qershor 2015, grantet e programit IPARD-Like u disbursuan për SE-BI dhe “Arbi Garden”, dy agrobiznese me qendër në Tiranë, të cilët u mbështetën nga ekspertët e CBS gjatë gjithë procesit të aplikimeve.

SE-BI shpk dhe “Arbi Garden” investuan në 9 dhoma frigoriferike moderne, në përputhje me standardet evropiane.

Granti që përfituan këto kompani mbuloi rreth 50% të vlerës totale të investimit. Këto dhoma të reja frigoriferike do të ndikojnë në rritjen e ndjeshme të fitimeve të klientëve, por gjithashtu do të eliminojnë mbetjet ushqimore, do të mbrojnë mjedisin dhe do t’i ofrojnë klientëve produkte bujqësore të sigurta”, thuhet në njoftim./TemA

g.kosovari