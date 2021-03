Presidenti Ilir Meta, në ditën e lidnjes ka kujtuar me nostalgji shtëpinë në në Çepan, aty ku ka lindur.

“Sot, në ditën e lindjes time kujtoj me nostalgji shtëpinë e gjyshit të madh, në Çepan të Skraparit, ku u linda më 24 mars 1969. Krenar, që linda në një shtëpi, që u dogj dy herë nga pushtuesit dhe u

rindërtua më e madhe.

Pas 25 prillit, më duhet ta rindërtoj për herë të tretë, së bashku me kushërinjtë e mi edhe në nderim të dhjetëra partizanëve të plagosur, të cilët kjo shtëpi i mirëpriti si Spital Partizan gjatë “Operacionit të Dimrit”.

MALET TONA MË TË LARTA!”, shkruan Meta ne rrjetin social

Me kete postim, me sa duket Meta kerkon te tregoje dhe njehere se ka qene dhe eshte “shtepi lufte e pushke”, pasi i eshte djegur dy here nga pushtuesi dhe eshte rinderuar.

“Pushtues” quan dhe Edi Ramen, perderisa thote se per here te trete do ta rinderoje pas “djegies” nga kjo qeveri./ b.h