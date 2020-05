Presidenti Ilir Meta bëri apel që të rinjtë të edukohen përmes librave në lidhje me kontributin e çmuar të Luftës Nacional Cclirimtare dhe të heronjve tanë që ranë dëshmorë për atdheun.

“Nuk mund të mos respektoja prezencën tuaj sot në këtë 5 Maj krejt të veçantë si asnjë herë tjetër, për shkak të pandemisë dhe kufizimeve. Kjo na ka bërë të pamundur që të shkëmbejmë nga afër përshëndetje me familjet e dëshmoreve, me veteranët. I përshëndes prej këtu, ku prehen figura të shquar të luftës nacional çlirimtare. Kjo është dita për Atdheun, për lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë. Kjo është ditë që të ftohemi në sakrificën sublime dhe mos të bëhemi mendje lehtë. Kjo është dita e dëshmorëve, e heronjve, e martirëve që sakrifikuan gjithçka për lirinë dhe pavarësinë, të cilët na ftojnë me sakrificën e tyre më sublime që mos të bëhemi mendjelehtë dhe te marrim lirinë dhe pavarësinë si të dhëna përgjithmonë. Ndaj edhe një herë sot dua të apeloj që t’i kushtohet një vëmendje e madhe edukimit të të rinjve me luftën e LANC. Do ishte mirë që t’i kushtonim vëmendje procesit të edukimit dhe mësimdhënies”, tha Meta.

Në një prononconim për mediat kreu i Shtetit nuk ka pranuar të flasë për kreun e KED, Ardian Dvorani. Në komunikimin për gazetarët nga varrezat e Dëshmorëve, Kreu i Shtetit u ndal tek kontributi që kanë dhënë dëshmorët e Atdheut.

“Sot është dita e dëshmorëve, është dita e nderimit tonë për ata që kanë dhënë jetën dhe gjithçka për vendin tonë, kështu që është një ditë për të shprehur jo vetëm përulësi ndaj veprës së tyre, por edhe për të përshëndetur familjarët dhe pasardhërist e tyre. Është një ditë për tu angazhuar që Shqipëria e lirë dhe demokratike të realizohet plotësisht”, u shpreh Presidenti Meta, kur u pyet për çështjen e kreut të KED, Ardian Dvorani.

g.kosovari