Ish- presidenti Ilir Meta ka bërë sërish rekus në Gjykatën e Lartë. Meta i është drejtuar Gjykatës së Lartë për çështjen e pezullimit të afateve të paraburgimit.
Po ashtu, Meta në datë 28 janar kishte depozituar ankim në Apelin e Gjykatës së Posaçme kundër vendimit të 5 janarit, që caktoi për të masën e sigurisë “arrest me burg”. Ankimi është regjistruar në Apelin e Posaçëm më 26 janar, ndërsa Meta kërkoi që vendimi i Shkallës së Parë të rishikohej dhe të lejohej lirimi i tij.
Vendimi i Gjykatës së Posaçme, i marrë më 5 janar, e detyroi kreun e Partisë së Lirisë të qëndronte në “arrest me burg”, në kuadër të hetimeve për akuza për korrupsion. Meta dhe avokatët e tij argumentonin se masa e sigurisë ishte e tepruar dhe se ai nuk paraqiste rrezik as për arratisje e as për pengim të hetimeve.
Avokatët e Metës thanë se ankimi në Apel do të shqyrtojë në detaje arsyetimin e vendimit të shkallës së parë, duke përfshirë procedurat e ndjekura nga gjykata dhe bazën ligjore të masës së sigurisë.
Meta po hetohet për korrupsion, pastrim parash dhe mosdeklarim të pasurisë, përfshirë përfitime të dyshuara nga kontrata publike dhe lobime jashtë vendit. Hetimi i SPAK ka e ka dërguar ish-presidentin në qeli, ndërsa procesi gjyqësor ndaj tij dhe bashkëpandehurve vijon.
Në të njëjtin proces gjyqësor, ish‑bashkëshortja e tij, Monika Kryemadhi po hetohet gjithashtu nga SPAK për korrupsion, pastrim parash dhe mosdeklarim të pasurisë. Ajo është lënë me masë sigurie “detyrim paraqitjeje”.
Leave a Reply