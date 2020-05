Presidenti Ilir Meta ka refuzuar t’u përgjigjet gazetarëve për deklaratën e tij se Kryeministri Edi Rama është pjesë e një lobi pro-serb.

Gjithashtu Meta nuk pranoi të komentojë nëse do të jetë ai një Vasil Laç që do ta shpëtojë Shqipërinë. Ai tha se dekorimi i Laçit ishte në kuadër të 75 vjetorit të Çlirimit dhe se e kishte përzgjedhur atë së bashku me Mujo Ulqinakun.

“Unë nuk jam këtu për t’u përgjigjur komenteve tuaja. Por ju siguroj se Presidenca do të mbetet kështjellë në mbrojtje të Kushtetutës” – u tha Meta gazetarëve gjatë një konference për shtyp.

/a.r