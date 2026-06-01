Ish-presidenti, njëherësh kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka bërë me dije lajmin e trishtë të ndarjes nga jeta të babait të tij, Rexhep Meta.
Me një postim në rrjetin social Facebook, Meta njofton se ceremonia e përcjelljes së babait të tij për në banesën e fundit do të mbahet më 2 qershor në orën 12:00 në vendlindjen e tij në Çepan të Skraparit.
“Të dashur të afërm, miq dhe dashamirës,
Me dhimbje të thellë po ndaj me ju lajmin e trishtë, për mua dhe gjithë familjen tonë, të ndarjes nga jeta të babait tonë të mrekullueshëm, Rexhep Meta.
Në respekt edhe të amanetit të tij, ceremonia e përcjelljes për në banesën e fundit do të zhvillohet, nesër, më 2 qershor, në ora 12:00, në vendlindjen e tij në Çepan të Skraparit.
Ndërkohë për të gjithë miqtë dhe dashamirësit, familja do të bëjë pritjet e ngushëllimeve në datën 3 qershor në Tiranë, vendin dhe orën e saktë, do t’ju a komunikojmë në vijim.”, shkruan Meta.
