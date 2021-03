Pasi dekretoi 4 anëtarët e Gjykatës së Lartë, që u propozuan nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, presidenti Ilir Meta ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale. Kreu i shtetit theksoi se ka kaluar 1 vit nga momenti i propozimit nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, të emërimit të 3 anëtarëve të parë, duke shtuar se vonesat janë të papranueshme.

Sipas Metës, bërja sa më shpejt dhe plotësisht funksionale e Gjykatës së Lartë, është me rëndësi jetike për vendin.

REAGIMI I METËS

Ka kaluar plot një vit nga momenti i propozimit nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, të emërimit të 3 anëtarëve të parë.

Nëse Këshilli i Lartë Gjyqësor do të ndjekë këtë ritëm, atëherë Gjykata e Lartë, do të plotësohet me të gjithë trupën gjyqësore, në mars të vitit 2024.

Kjo gjendje është e papranueshme dhe duhet t’i shqetësojë të gjithë!

Plotësimi me të gjithë trupën e nevojshme gjyqësore të Gjykatës së Lartë duhet të jetë prioriteti kryesor i Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi lidhet drejtpërdrejt jo vetëm me mirëfunksionimin e sistemit gjyqësor, respektimin e të drejtave e lirive themelore të njeriut, si dhe me ruajtjen e stabilitetit ekonomiko-financiar të shtetit, por nga ana tjetër përbën një çështje jetike për të ardhmen europiane të Shqipërisë./a.p