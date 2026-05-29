Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka bërë një reagim të ashpër nga qelia, pas udhëzimit të lëshuar dje nga Ministria e Shëndetësisë, i cili bënte me dije se në QSUT do të financohet nga buxheti i shtetit terapia hormonale për transgjinorët.
Ilir Meta thekson se ndërsa mijëra qytetarë luftojnë çdo ditë me kancerin dhe përballen me mungesën e ilaçeve jetike, qeveria zgjedh të financojë falas hormone për transgjinorët, duke treguar sipas tij, se kabineti i Edi Ramës nuk ka pasur asnjëherë në fokus njerëzit.
” Ndërsa mijëra qytetarë që luftojnë çdo ditë me kancerin si dhe shumë sëmundje të tjera përballen me mungesën e ilaçeve jetike, me pamundësinë për të përballuar trajtimin mjeksor dhe me braktisjen totale nga shteti, Qeveria zgjedh të financojë falas hormone për transgjinorët.
Kjo ndodh sepse shëndeti i njerëzve nuk ka qenë kurrë prioritet i kësaj Qeverie, siç e provoi gjithë këto vite ku premtimi për “shëndetësi falas”, rezultoi mashtrimi më i madh, që është bërë ndonjë here, ndërsa qytetarët detyrohen të paguajnë nga xhepi miliona euro për ilaçet më bazike dhe për të shpëtuar jetën dhe shëndetin e tyre.
Në vend që fondet publike të shkojnë për të sëmurët, për fëmijët, për familjet shqiptare dhe për mbështetjen e jetës, ato përdoren për të imponuar agjenda ideologjike, që bien ndesh dhe godasin egërsisht vlerat tradicionale dhe familjen shqiptare si kryevlerë, falë së cilës shqiptaret kanë përballuar furtuna te medha. Kjo agjendë, së bashku me shpopullimin, kanë qëllim të vetëm shpërbërjen kombëtare të Shqipërisë dhe kombit shqiptar”, shkruan Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta.
