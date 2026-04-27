Avokati Kujtim Cakrani, në një lidhje me emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, u shpreh i revoltuar me qëndrimin e klientit të tij, ish-presidentit Ilir Meta, brenda kafazit të qelqtë, gjatë seancës së parë të gyqit në themel.
Cakrani u shpreh se qëndrimi në kafaz është antiligjor, duke i cenuar lirinë dhe duke e poshtëruar.
“Gjykata caktoi orën dhe datën, bëra kërkesë ku kërkova që zoti Meta, të shprehej lidhur me qëndrimin në kafazin e qeltë. Ia kam bërë gjykatës, ambasadorëve të BE, OSBE dhe të gjithë institucionet që kanë lidhje me liritë dhe të drejtat e njeriut. Kërkova gjykatës të shprehej për kërkesën time. Qëndrimi në kafaz nuk ka bazë ligjore në ligjet shqiptare, kërkoja nga gjykata shqyrtim urgjent. Gjykata e kishte vendosur më parë që do ta linte në kafaz, pasi tha nuk i cënohen liritë dhe të drejtat apo poshtërimi i Presidentit. Kisha kërkuar që procesi të transmetohej live pasi nuk kemi asgjë për të fshehur. Siç ka ndodhur në Itali dhe gjithëkund. Nuk u pranuan nga gjykata. Duhet procesi gjyqësor të jetë sa më transparent.
Seanca zgjati rreth gjysmë ore, për legjitimimin e palëve. Parashtrova për kërkesën që është bërë. Gjykata iu bazua një vendimi të gjykatës franceze për një terrorist francez që kishte vrarë 130 persona dhe e krahasoi Metën me terroristin francez. Nuk kam çfarë t’ju them më, kur kam folur për këtë situatë për këtë situatë që ka krijuar drejtësia e re. Këto janë organet të drejtësisë së re terroriste, janë organe terroriste që nuk kanë lidhje me shtetin e së drejtës.
Para pak ditësh u dënua në burgim të përjtshëm në Kosovë një djalë, e patë ku ishte ulur? Të mbash presidentin në kafaz, është e paprecedentë.
Ne e kemi kërkesën për dinjitet dhe liritë themelore të njeriut. Drejtësia e re ka prodhuar institucione terroriste. Një sjellje e tillë është e papranueshme. Si janë palët të barabarta, kur i pandehuri mbahet në kafaz? Vetëm ISIS i ka mbajtur kështu”- tha Cakrani.
