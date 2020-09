Koordinatori i Bindjes Demokratike Astrit Patozi nuk është i kënaqur me Presidentin Ilir Meta, që nuk i thirri të gjithë aktorët e politikës vendase në konsultimet për datën e zgjedhjeve.

Ai u shpreh se presidenti Ilir Meta ftoi vetëm shokët e kryetares së LSI-së për të diskutuar në lidhje me datën e zgjedhjeve përpara se të vendosej.

“Iliri nuk na ka ftuar se nuk na pëlqen nuk na ka shokë, miq, ai ka dëshirë që të mos merremi me politikë fare. Ai e ka kthyer presidencën në kioskë private që të ftojë vetëm shokët e së shoqes, por kjo është një gjë që nuk na intereson. Aty ishin parti që në dy zgjedhjet e fundit nuk kanë garuar. Të gjithë aleatët e Bashës nuk kanë garuar dhe më herët kanë qenë në strehën e PD-së. Në 25 prill do të shkojmë në zgjedhje. Njerëzit duhet ta dinë që data e zgjedhjeve nuk ka asnjë vlerë. Ai bëri sikur u lodh sikur i pyeti të gjithë e gjeti një gjë të mesme gjasme konsensus. Vlerë ka klima, rregullat e lojës e atmosfera. Ai bëri kërkesë dhe i dha rëndësi një gjëje të parëndësishme. Shokët e Monikës le t’i thirri prapë. Ne do të jemi në garë e nuk na ndalon dot“, tha Patozi në Report TV.

