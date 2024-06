Ilir Meta u paraqit sot në SPAK teksa i pyetur nga gazetarët me çfarë statusi u mor në Prokurorinë e Posaçme, Meta ishte mjaft i revoltuar dhe me tone të ashpra është shprehur ndaj Altin Dumanit.

Gazetarja Glidona Daci në ‘Frontline’ me Marsela Karapançon u shpreh se Meta u thirr në cilësinë e personit që ka dijeni.

‘Që nga momenti kur ka hyrë në SPAK, ka pasur tjetër retorikë, pastaj herën e dytë kishte retorikë më të ashpër. Ditën e sotme ishte agresiv. Kishte atë sjelljen e ashpër, nuk shpjegonte asgjë. Përtej insistimit në çfarë cilësie ishte. Edhe sot është thirrur në cilësinë e personit që ka dijeni. Janë bashkuar në një çështje lobimi në Amerikë dhe ndërhyrjet estetike. Edhe tek CEZ/DIA ka dyshime të korrupsionit pasiv. Shpenzimet estetike dhe lobimi dhe hetimi pasuror janë një çështje. SPAK do dal edhe me një vendim shumë shpejt se çfarë do ndodh me çiftin Meta Kryemadhi.