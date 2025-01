Ndërsa kanë mbetur vetëm pak muaj nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare, partitë e koalicionit opozitar do të duhet të gjejnë kompromisin me partinë më të madhe, Partinë Demokratike, për t’u përfaqësuar me një listë kandidatësh për deputetë.

Fatmir Mediu gjykon se përfaqësimi i aleatëve duhet të ketë si bazë peshën elektorale të secilës parti.

“Unë mendoj që mënyra më e mirë për të organizuar një koalicion është vlerësimi i gjendjes aktuale të partive politike për atë çka kanë, mbi bazën e konkurrimit, dhe çfarë pretendojnë, nisur kjo edhe nga përfaqësimi parlamentar, por edhe pesha e tyre në qarqe të ndryshme,” shprehet kryetari i Partisë Republikane.

Negociatat e demokratëve me aleatët do të jenë me parti parlamentare dhe jo vetëm, sikundër me Partinë e Lirisë.

Edhe pse Ilir Meta është nën masën e arrestit, PD-ja duket se do t’i qëndrojë besnike marrëveshjes që edhe PL-ja të ketë në listën e koalicionit opozitar kandidatët e saj për deputetë.

Nuk përjashtohet mundësia që listës në qarkun e Tiranës të mos i mungojë as emri i Ilir Metës, pavarësisht situatës së tij juridike.

Nuk dihet nëse aleatët e PD-së do të jenë në lista të sigurta apo të hapura, por ajo që dihet me siguri është se demokratët do të zgjedhin përmes primareve kandidatët për deputetë për zgjedhjet e 11 majit.

RTSH