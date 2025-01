Në intervistën ekskluzive për emisionin Debat nga Alba Alishani në A2 CNN, Ilir Meta, nga qelia numër 5 e burgut 313 është përgjigjur edhe pyetjeve mbi zgjedhjet e 11 majit dhe mundësinë e kandidimit të tij.

I pyetur nëse do të jetë pjesë e listës së PD-së për deputet, Meta është shprehur, se në çdo rast, ai do të jetë deputet i atyre që e kanë besuar që nga viti 2005.

“A do të jeni si PL bashkë me PD, siç në fakt zoti Berisha e ka pohuar vetë edhe publikisht?

Ilir Meta: Partia e Lirisë do të jetë një opozitë e vërtetë gjithmonë dhe për këtë qëllim do të bashkëpunojë me PD në interes të mbrojtjes të pluralizmit politik, interesit Kombëtar e publik dhe rivendosjes së llogaridhënies.

Kush po i zhvillon negociatat me PD për zgjedhjet në emër të PL?

Ilir Meta: Në emër të PL, Sekretari i Përgjithshëm z. Tedi Blushi është i ngarkuar të ndjekë bashkëpunimin me opozitën si edhe Kryetari i Komitetit Drejtues Kombëtar, z.Edmond Haxhinasto.

Ju a do të jeni në listën e PD-së për deputet?

Ilir Meta: Në çdo rast unë do të jem deputet i atyre që më kanë besuar e votuar që nga viti 2005 e në vazhdimësi. Por objektivi im kryesor është përmbysja e Narkoregjimit ku Shteti jo vetëm është shkrirë me Partinë, siç e kanë pohuar edhe OSBE-ODIHR, por ku Shteti drejtohet nga një organizatë kriminale siç e dëshmoi me fakte edhe ish-zv. Kryeministri Ahmetaj”, ka shkruar Meta.