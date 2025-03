Avokati Romeo Kara thotë se Ilir Meta do të kanidojë në Fier, si pjesë e listës së sigurt të PD, për shkak të lidhjeve të tij kriminale.

Në një intervistë për “Tirana Live”, Kara u shpreh se nëse bëhet deputet, Meta duhet të betohet, ndryshe do ketë probleme.

“Të dyja palët kanë punuar me krimin. Unë kam dyshimet dhe bindjet e mia. Më lë të dyshoj që kjo punë të jetë kështu, punë hesapi. Nuk i del hesapi në Tiranë, do shpërfillet fare. Të sajojë diçka me grupet e zonës atje, unë këtë bindje kam. Nga ana ligjore, kemi precedentin Beleri. Kjo është mënyrë e hapur përballë drejtësisë. E meritojnë njëri-tjetrin”, theksoi ai.