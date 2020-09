Ndër të tjera Erion Beaçe ka thënë se Shqipëria në sytë e tyre eshtë një pronë private duke kaluar sa në një karrige në tjetrën.

Postimi i plotë i Braçes:

E KANE SHQIPERINE PRONE PRIVATE!

Nje here, ne televizionin e tyre thane se nga Presidenti do iki kur ti teket, domethene kur ti duhet pushtet edhe me shume, pra kryeminister dhe do behet i tille ose zevendeskryeminister por patjeter minister i Brendshem;

Heren tjeter, domethene dje, ne televizionin tjeter te tyre thane se po te doje te behet minister i Brendshem-nga President!!!!!!, sepse kryeminister, ne qe vendosim-domethene kjo dhe Lyli, kemi Lylin!

Po njerezit dhe vota e tyre?!

Mos kini asnje iluzion, as qe pyesin per ju, si ju votoni.

E KANE PRIVATE SHQIPERINE DHE VEC KETA KANE LINDUR PER TE KALUAR ME TE NDENJURA NGA NJE KARRIGE NE TJETREN, VEC KETA!

Nuk u flasin ju, por ju degjoini!

JU FLASIN KRIMINELEVE, TE CILET,

ME AXHENDE PO I TAKOJNE NJE NGA NJE E NE GRUP, MADJE DHE NGA ATA QE OFL JU KA CUAR LETREN!

Kete Shqiperi doni?

/e.rr