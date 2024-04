Të mërkurën u zhvilluan zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut, ku shqiptarët në këto zgjedhje garuan ishin të përçarë.

Ishin dy kandidatë shqiptarë, një prej tyre Bujar Osmani, i Frontit Europian, që udhëhiqet nga BDI-ja e Ali Ahmetit.

Ish-Presidenti Ilir Meta, bëri një reagim për procesin e zgjedhjeve në RMV, por ajo çfarë u vu re ishte se mungoi një koment për kandidatët shqiptarë.

Meta shprehu vlerësimin e tij për kandidaten e opozitës në Maqedoninë e Veriut, të VRMO-DPMNE-së, së ish-kryeministrit të arratisur, Nikolla Gruevskit, Gordana Davkova.

Në një intervistë në emisionin “Real Story” në ABC News, analisti Frrok Çupi duke komentuar këto qëndrime të Metës, tha se ky i fundit, nuk bën asgjë tjetër veçse e përjashton veten nga politika Perëndimore. Gjithashtu ai kujtoi edhe arratisjen e Nikolla Gruevskit, duke thënë se ishte Meta ai që e ndihmoi të largohej.

“Me këtë që bënë Ilir Meta e përjashton veten nga e gjithë politika europianiste apo Perëndimore. Meta e ka humbur atë veshjen e mëndafshtë. Pra ai po tenton të gërryejnë nervat, mendon se e dëgjon Amerika apo Perëndimi. Por Iliri i ka të afërta lidhjet me interesat e tij politike dhe njerëzit që ka bashkëpunuar. Tani po vjen rasti për të hapur kartat. Me Gruevskin ka disa dobësi. Është personazhi që e ndihmoi gjatë arratisë për të kaluar për azil. Duke qenë president dhe ne e dimë që njerëzit e Ilir metës janë dukur me makinat e tij deri sa ka kaluar në Hanin e Hotit. Dhe ai do përgjigjet penalisht, për një thyerje të embargos njësoj siç bëri Berisha me Serbinë. Një kryeministër që duhet të përgjigje para drejtësisë në Shkup, ka kaluar nëpër Shqipëri”, ka thënë Frrok Çupi.

/a.r