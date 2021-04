Deklaratat kërcënuese dhe mesazhet për hakmarrje të kreut të shtetit Ilir Meta, aktivistja Brizida Gjikondi i ka cilësuar si thirrje për luftë dhe kaos për të destabilizuar kombëtar.

Gjatë analizimit të gjuhën e politikanëve të përdorur gjatë fushatës elektorale, Gjikondi, në interviste për Report Tv, tha se Ilir Meta ka dalë qartazi jashtë rolit të presidentit madje edhe të opozitar, pasi sipas saj ai është kthyer në krahun e armatosur të opozitës.

Në lidhje me deklaratat e Lulzim Basha, Gjikondi tha se nuk sjell asgjë të re me projekte e vizione në fushatë, por që gjithmonë qëndron në një gjuhë të moderuar dhe larg hakmarrjes edhe gjatë sulemeve që bën.

Ndërsa Rama, në analizën e aktivistet Gjikondi, ka një gjuhë ironike dhe se fokusin e ka vënë në vijimësinë e investimeve duke i dhënë mesazhin shqiptarëve se ai është modeli që duhet të vazhdojë të qeverisë vendin.

“Rama po luan në fushën e investimeve dhe projekteve dhe ka si vizion të tij t’u jap shqiptarëve mesazhin e vazhdimësisë si një model për të qenë e domosdoshme zgjedhja e tij për të vijuar programet. Edhe në akuzat e patronazhistëve ka reagura më shumë me ironi dhe vetëmbrojtje se sa sulme. Ndërsa Basha më shumë është emocional me bori dhe zhurma, makina se sa me programe dhe vizione, megjithatë nuk ka agresivitet fjalori i tij, figura më e dëshpëruar e kësaj fushate është Ilir Meta. Ai jo vetëm që ka marrë haptas krah, por dhe mesazhet e tij janë për hakmarrje, ai është krahu i armatosur i opozitës dhe as president dhe as opozitar. Në deklaratat e tij ka shumë kërcënime. Thirrjet e tij janë për luftë, hakmarrje dhe destabilitet kombëtar dhe kjo është për të ardhur keq”, tha Gjikondi.

Retorikat e Ilir Metës se do të denoncojë skandale që është përfshirë Rama, për Gjikondin krijohen apostafat nga kreu i shtetit në mënyrë djallëzore që të dështojë reforma në drejtësi dhe në këtë mënyrë ai do të krijojë imunitet duke mos u dënuar për gjynahet që ka bërë ndaj shqiptarëve.

“Meta është personi që po kërkon me epsh sa më shumë skandal që të çojë në kolaps zgjedhjet po përdor gjithçka në mënyrë djallëzore që të dështojë reforma në drejtës dhe e gjithë projeksioni që ka SHBA dhe BE ndaj Shqipërisë dhe me anë të këtij kolapsi të krijojë një imunitet ndaj gjynaheve që ai ka përballë shqiptarëve”, tha Gjikondi./ b.h