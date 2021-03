Presidenti Ilir Meta shkruan në “Facebook” se 25 prilli do të jetë dita e rizgjimit të demokracisë dhe një festë e madhe e demokracisë.

Në mesazhin e tij të ashpër, Kreu i Shtetit paralajmëron se kushdo që do tentojë të prishë festën, duhet të ketë parasysh se do të bëhet kurban i kësaj feste, duke perdorur titullin e librit të tij. Të Ramës kuptohet, pasi Meta s’ka bërë ende ndonjë libër.

“Kush kërkon t’jua prishë festën, duhet të ketë parasysh se nuk do të ndiejë askush keqardhje që do të bëhet KURBANI i kësaj feste. Jam i sigurt se 25 prilli është dita e rizgjimit të demokracisë dhe do të jetë një FESTË E MADHE E DEMOKRACISË. Shpresoj, që të gjithë shqiptarët të bashkohen në këtë festë. Kush kërkon t’jua prish festën, duhet të ketë parasysh se nuk do të ndiejë askush keqardhje që do të bëhet KURBANI i kësaj feste. ”, shkruan Meta.