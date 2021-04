Ilir Meta tha mesditën e së hënës se të gjitha sondazhet janë blerë nga Edi Rama. Ai u shpreh se në Shqipëri kanë mbetur vetëm dy institucione: Presidenca dhe Populil.

Ilir Meta u shfaq i shqetësuar në konferencë sa i përket opozitës. Fitoren e mundshme të Partisë Socialiste, Meta paralajmëroi se nuk do ta njohë, por do ta shohë si shitje të mandateve të opozitës tek Rama.

“Opozita do ketë 90 mandate që ta dini! Do t’i shesë mandatet opozita? Le t’i shesë. Por ta dijë se do të ngrej popullin edhe përballë saj” – tha presidenti.

Ai shtoi se së shpejti do të ftojë trupin diplomaitk për ti njohur, sipas tij, me fakte skandaloze.

/javanews/a.r