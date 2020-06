Presidenti Ilir Meta ka qenë ditën e sotme në qytetin e Laçit për të vlerësuar Famullinë e Shën Mëhillit me Dekoratën e lartë “Nënë Tereza”.

Ai iu është përgjigjur edhe pyetjeve të gazetarëvenë lidhje me situatën politike dhe marrëveshjen për Reformën Zgjedhore, duke u shprehur se konsensusi ishte një lajm pozitiv, pasi pasojat e mos arritjes së marrveshjes do të sihin të mëdha.

Pyetjes në lidhje me lajmin e mediave italiane, ku thuhej se këshilltari i tij, Ilir Kulla kishte paguar një portal për të bërë lajme të rreme kundër qeverisë, Meta ka refuzuar t’i përgjigjet, duke thënë se ka gjëra të tjera më të rëndësishme për t’u marrë.

“Fakti që kemi një marrëveshje konsensuale është shumë pozitiv po të kemi parasysh pasojat nëse do të kishim kalim të njëanshëm të Reformës.

Është hedhur një hap pozitiv, duhet vazhduar me të gjithë hapat e tjerë për zgjedhje të lira dhe të ndershme që të përshpejtojmë celjen e negociatave me BE.

Nuk kam ndërmend të merrem me “fake news” të mediave italiane dhe shqiptare, por kam çështje më të rëndësishme për t’u marrë se lajme që kërkojnë heqin vëmendjen nga problemet themelore të Shqipërisë”, tha Meta.