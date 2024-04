Ilir Meta ka dalë në deklarata këtë javë me një retorike ndryshe nga e shkuara, duke shpalosur ato që cilëson si 5 prioritet e PL-së, me objektiv për 20 vitet e ardhshme.

Edhe këtë të martë, Meta mblodhi Komitetin Drejtues Kombëtar të partisë së tij dhe ndryshe nga më parë, anashkaloi faktorët e tjerë opozitarë, e as aleatin më të ngushtë të tij Berishën, duke folur për rregulla që do të vendos në funksionimin e shtetit, madje duke u rikthyer në kohën kur ka qenë kryeministër.

“Do ta bëjmë shumë herë më mirë seç i ka bërë Ilir Meta, kur ishte kryeministër 30 vjeç, i papërvojë. Me atë vendosshmëri kur e pastroi parkun Rinia. U tha, u bë”

Ilir Meta po ashtu u foli mbështetësve të tij për një histori të re që do të fillojë Partia e Lirisë.

“Ne fillojmë një histori për 20 vitet që vijnë, sepse kemi 20 vjetorin e krijimit të LSI, dhe ne duhet të ndahemi njëherë e përgjithmonë nga nepozimi dhe krahnializimi. Një parti që është e qartë në këtë, nesër kështu do e ketë edhe në drejtori, tatime e dogana”.

A është kjo histori e re që deklaron Ilir Meta, pa aleatin Berisha e Rithemelimin?

Me shpalosjen e prioriteteve, a ka ndryshuar Meta qëndrim se do mbështesë një kandidat të përbashkët opozitar për kryeministër apo do të dal më vete?

E qartë aktualisht se se Ilir Meta nuk preferon të flas për koordinim mes opozitës, planet për zgjedhje, Ferderatën e Partive Opozitare dhe objektivat e saj për betejën e 2025.

Njeheresh me sa duket ia ka vene lart ‘steken e pazarit’ Berishes, duke ia thene hapur se kerkon t’i marre shumicen e deputeteve te listes per zgjedhjet e vitit 2025, nese kerkon te hyje ne garen zgjedhore ne koalicion me te dhe nen siglen e Partise se Lirise!/m.j