Ilir Meta iu ka kujtuar Mujo Ulqinakun nderkombetareve ne intervisten e tij te gjate ne ABC News. Ai ka permendur heroin e rezistences ndaj pushtuesve italiane ne 7 prill 1939, me nje nentekst te qarte kercenimi per nderkombetaret qe perkrahin, sipas tij Edi Ramen. Eshte e habitshme te degjosh kryetarin e shtetit t’u kujtoje Ulqinakun ambasadave dhe kancelarive perendimore, e me pas te perbetohet gjithe diten se eshte kampion i integrimit te Shqipwerise…ne Perendim. Ilir Meta po prek rekorde paradoksesh dhe papergjegjshmerie qe nuk ishin parashikuar nga askush.

“Po i paralajmëroj nëse prekin apo dhunojnë votat, se mbi 2 milionë shqiptarë do jenë para qendrave të votimit për të mbrojtur votën. Telefoni i Presidentit do të jetë i hapur për të gjithë shqiptarët. Në 25 prill, ekipi i Presidentit do jete në terren, në çdo qendër votimi. Askush të mos guxojë të prekë dhe të cenojë një votë se ndëshkimi do jetë shembullor dhe spektakolar. Nëse mafia ndërkombëtare kërkon dhe guxon ta marrë me luftë Shqipërinë, atëherë të jenë të qartë: luftë do të ketë dhe me luftë do t’i përgjigjemi, flakë për flakë. Le të na pushtojnë, por ne do jemi si Mujo Ulqinaku…”, u shpreh Presidenti.

Me tej, duke folur per Dvoranin, ai e kercenoi me burg gjyqtarin. “Ai që nuk ka shkelur ligjin dhe Kushtetutën nuk ka pse te ketë frikë nga burgu. Burgu është për ata që shkelin Kushtetutën dhe jo për qytetarët e thjeshtë, që bëjnë kundravajtje administrative. Burgu është edhe për ata, peshkaqenët e mëdhenj, për trafikantët ndërkombëtarë. Parlamenti i ri, i dalë nga zgjedhjet e 25 prillit do të kthejë drejtësinë në vend. Në Shqipëri tani të gjithë e dinë që, vettingun e bën Ëngjëll Agaçi”, tha Meta.

Ndoshta nuk eshte e rastit qe sot, nje dite pas deklaratave te Presidentit, ambasada amerikane doli me mesazhin e qarte se “SPAK po procedon më shumë, duke sekuestruar pasuritë dhe duke vendosur kriminelët pas hekurave; Gjykata Kushtetuese po funksionon; Gjykata e Lartë po shqyrton çështje, Vetingu vazhdon. Inspektorët e BKH-së po trajnohen. Reforma në Drejtësi nuk është e lehtë, e shpejtë, apo e përsosur, por ecën përpara edhe pse djemtë e këqij nuk e duan atë”, shkruante sot ne mengjes ambasadorja e SHBA Yuri Kim.