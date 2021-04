Pas vendimit të marrë nga Gjykata Kushtetuese një muaj më parë e cila vendosi rrëzimin e kërkesës së Kontrollit të Lartë të Shtetit për shfuqizimin e nenit që parashikon auditues privat për financar në bashkitë e vendit, Presidenti Ilir Meta ka vendosur që t’i dërgojë një letër Kushtetueses dhe t’i kërkojë llogari.

Në një letër të posaçme Meta shkruan Kushtetuta e ka njohur KLSH-në si institucionin më të lartë që kontrollon përdorimin e financave publike dhe kjo e bën atë të ndihet i detyruar që të shprehë shqetësimin publik sipas Presidentit.

Sipas Metën neni 50 i ligjit për ‘Financat e vetëqeverisjes vendore’ që parashikon që auditimi të bëhet edhe nga privatët shkel kompetencat kushtetuese të Kontrollit të Lartë të Shtetit.

“Pavarësisht se audituesi i jashtëm ligjor është një profesion që liçensohet sipas ligjit, sërish është antikushtetuese që me ligj të barazohet roli, niveli dhe kompetencat e këtij profesioni me ato që Kushtetuta ia atribuon vetëm Kontrollit të Lartë të Shtetit, si institucioni më i lartë i kontrollit financiar në Republikën e Shqipërisë”, thuhet në letrën e Metës.

Sipas Metës mbajtja në jetë e nenit 50, të ligjit nr. 68/2017, që me të drejtë është kundërshtuar nga KLSH:

Në fund Meta ka edhe disa ‘mesazhe’ për Gjykatën Kushtetuese, duke i thënë që atë që nuk mund ta realizojë ky institucion do të bëjë Kuvendi i ardhshëm.

“Përmes kësaj letre, i kërkoj gjithashtu Kontrollit të Lartë të Shtetit që të angazhojë të gjitha burimet njerëzore për të realizuar një kontroll të plotë të mënyrës së përdorimit të fondeve publike nga i gjithë pushteti vendor, derisa Kuvendit të Shqipërisë dhe pushtetit vendor t`i kthehet legjitimiteti i plotë pas datës 25 prill 2021, për të rimarrë në shqyrtim këtë çështje kaq delikate të krijuar nga neni 50, i ligjit nr. 68/2017, i miratuar pa vëmendjen e merituar të anëtarëve të Kuvendit të Shqipërisë.

Jam i bindur se atë që nuk mundi ta realizojë Gjykata Kushtetuese, do ta realizojë Kuvendi i Shqipërisë, që do të dalë nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme të 25 prillit, i cili përpos shumë detyrave të tjera për rivendosjen e shtetit të së drejtës, garantimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve, do të ndërmarrë pa asnjë vonesë edhe nismën legjislative për ndryshimin e nenit 50 të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, përfundon letra e Metës.