Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë shpalli këtë të mërkurë, më 8 prill, vendimin për çështjen e ish-Presidentit Ilir Meta, i cili kishte kërkuar shfuqizimin e vendimeve të tre gjykatave të tjera lidhur me masën e sigurisë “arrest në burg”.
Meta kishte kundërshtuar gjithashtu mënyrën e ekzekutimit të kësaj mase.
Sipas Gjykatës Kushtetuese, ky pretendim ishte paraqitur edhe në instancat e tjera gjyqësore. Gjykata vëren se Meta ka bërë kallëzim për veprime të dyshuara arbitrare në Prokurorinë e Tiranës dhe se kjo çështje është aktualisht nën hetim. Për këtë arsye, me shumicë votash, Gjykata vendosi të mos e marrë në shqyrtim këtë pjesë të kërkesës, pasi gjykatat e tjera nuk janë shprehur ende.
Sa i përket masës së sigurisë, Gjykata Kushtetuese arriti në përfundimin, po me shumicë votash, se ajo është vendosur për një qëllim të ligjshëm dhe nuk është joproporcionale.
Në përfundim, Gjykata vendosi rrëzimin e kërkesës së Ilir Metës.
